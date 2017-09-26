Учебник ненависти. Пентагон учит делать из России "военного врага"

Век живи – век учись. Учение – свет, а неученье – тьма. Или так: учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал "дедушка" Ленин. Тем более, когда есть подобающие этому благородному делу учебные пособия. Одно из них стало достоянием общественности. И общественность обомлела. Во Всемирной паутине появился учебник Пентагона по тактике ведения войны с Россией. В российском посольстве в США сочли этот факт "крайне тревожным". И добавили, что столкновение между двумя армиями можно представить лишь в страшном бреду. Однако американская сторона представила. И весьма детально. В бреду ли она находилась в тот момент, доподлинно не известно. Но есть подозрение. В онлайн-версии "чудо-пособия" под характерным названием "Российская война нового поколения" описывается военная стратегия Российской Федерации с весьма подробным перечислением сильных и слабых сторон ее Вооруженных сил. В дополнение к этому приводятся тактико-технические характеристики военной техники разных видов. Для пущей убедительности в тексте указываются тактические приемы и боевые средства, якобы применяемые российскими военными на Украине. Но главное, что в речь в документе, прежде всего, идет о стратегии столь актуальной сегодня гибридной войны.
Тенденция? Да уже никакая не тенденция, а суровая реальность. Не только американское гражданское общество, но и люди в форме "накачиваются" ненавистью к России. И начинают смотреть на нее через прицел. Опасные игры. Можно сколько угодно рассчитывать, что Дональд Трамп выполнит свои предвыборные обещания наладить отношения с Москвой. Пока получается ровно наоборот. Они стремительно ухудшаются. И это неизбежно в условиях, когда 90% политической элиты настроено против России. Как известно, один в поле не воин. Очень печально, что в антироссийском запале как-то забывается необходимость взаимодействия по ключевым вызовам безопасности двух стран. Более того, американская сторона в Сирии открыто помогает деструктивным силам, которые воюют не только против правительственных войск, но и становятся причиной гибели российских военнослужащих. Трагический пример генерал-лейтенанта Валерия Асапова еще слишком свеж в памяти.
Значит ли все происходящее, что Вашингтон готовится к прямому и конкретному военному противостоянию с Москвой в конкретный отрезок времени, говорить пока рано. Но можно констатировать, что, по сути, эта работа и не прекращалась с момента окончания Второй мировой войны. Историю надо помнить. Она вещь вполне конкретная, сколько бы ни говорили "новаторы" о том, что история – это не факты, а творчество ученых. Это факты. В течение нескольких десятилетий после 1945 года Вашингтон подготовил огромное количество военных планов ядерного удара по СССР с дальнейшей оккупацией его территории. И только развитие Советским Союзом собственного ядерного потенциала и системы ПВО позволило избежать нападения и чудовищных последствий.
Очень хочется надеяться, что сегодня такие планы не разрабатываются, и Вашингтон ограничивается локальными "шпильками" в адрес Москвы. Такими, как военная помощь Киеву. Впрочем, такие "шпильки" нередко оборачиваются реальными человеческими жертвами. Очевидно также, что США не сбрасывают со счетов и традиционные попытки втянуть Россию в новую гонку вооружений с целью истощить ее экономически. Во времена Рейгана и, как выяснилось впоследствии, фейковой программы СОИ (стратегическая оборонная инициатива) американцам это удалось. Однако вторая попытка вряд ли будет успешной. В одну реку не входят дважды, как когда-то сказал философ. Но порох, Россия, конечно, держит и будет держать сухим.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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