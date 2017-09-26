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Учебник ненависти. Пентагон учит делать из России "военного врага"

14:1426.09.2017
(обновлено: 14:15 26.09.2017)
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© AFP 2017Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017
© AFP 2017
В интернете появился американский учебник по тактике ведения войны с Россией. В посольстве РФ в США заявили, что представить столкновение армий двух стран можно лишь в страшном бреду. Однако американская сторона представила. И весьма детально.

Век живи – век учись. Учение – свет, а неученье – тьма. Или так: учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал "дедушка" Ленин. Тем более, когда есть подобающие этому благородному делу учебные пособия. Одно из них стало достоянием общественности. И общественность обомлела. Во Всемирной паутине появился учебник Пентагона по тактике ведения войны с Россией. В российском посольстве в США сочли этот факт "крайне тревожным". И добавили, что столкновение между двумя армиями можно представить лишь в страшном бреду. Однако американская сторона представила. И весьма детально. В бреду ли она находилась в тот момент, доподлинно не известно. Но есть подозрение. В онлайн-версии "чудо-пособия" под характерным названием "Российская война нового поколения" описывается военная стратегия Российской Федерации с весьма подробным перечислением сильных и слабых сторон ее Вооруженных сил. В дополнение к этому приводятся тактико-технические характеристики военной техники разных видов. Для пущей убедительности в тексте указываются тактические приемы и боевые средства, якобы применяемые российскими военными на Украине. Но главное, что в речь в документе, прежде всего, идет о стратегии столь актуальной сегодня гибридной войны.

Американский военнослужащий
© Sputnik / Денис Асланов
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Политолог: создание "пособия" по войне с РФ никому в США не делает чести
Учебник сей был подготовлен одним из аналитических центров специально для Минобороны США. Разные официальные лица в Вашингтоне, конечно, попытались "замять", "замылить" тему. Мол, пособие не отражает реальной позиции Пентагона. Дескать, это не более чем экспертное мнение, к тому же предназначенное для внутреннего пользования. Но выглядят эти объяснения, надо сказать, не очень убедительно. Тем более что этот удивительный документ укладывается в тот информационно-пропагандистский антироссийский контекст, который безраздельно царит в США. До сих пор Голливуд выпускает фильмы, в которых Россия предстает агрессивной мрачной страной, расположенной среди бесконечных сугробов. По улицам ее городов расхаживают угрюмые люди в черных пальто и шляпах – намек на прежнее всесильное КГБ, а чадящие заводы и фабрики охраняют бородатые солдаты в облезлых ушанках. И это не шутка. Такие, казалось бы, замшелые стереотипы до сих пор в ходу, и даже очень популярны. Примерно в этом же стиле выдержаны многие книги. Злые языки говорят, что американские солдаты до сих пор отрабатывают приемы рукопашного боя на манекенах советских, ну, или российских солдат. Я, конечно, из последних сил стараюсь в это не верить. 

Тенденция? Да уже никакая не тенденция, а суровая реальность. Не только американское гражданское общество, но и люди в форме "накачиваются" ненавистью к России. И начинают смотреть на нее через прицел. Опасные игры. Можно сколько угодно рассчитывать, что Дональд Трамп выполнит свои предвыборные обещания наладить отношения с Москвой. Пока получается ровно наоборот. Они стремительно ухудшаются. И это неизбежно в условиях, когда 90% политической элиты настроено против России. Как известно, один в поле не воин. Очень печально, что в антироссийском запале как-то забывается необходимость взаимодействия по ключевым вызовам безопасности двух стран. Более того, американская сторона в Сирии открыто помогает деструктивным силам, которые воюют не только против правительственных войск, но и становятся причиной гибели российских военнослужащих. Трагический пример генерал-лейтенанта Валерия Асапова еще слишком свеж в памяти. 

Значит ли все происходящее, что Вашингтон готовится к прямому и конкретному военному противостоянию с Москвой в конкретный отрезок времени, говорить пока рано. Но можно констатировать, что, по сути, эта работа и не прекращалась с момента окончания Второй мировой войны. Историю надо помнить. Она вещь вполне конкретная, сколько бы ни говорили "новаторы" о том, что история – это не факты, а творчество ученых. Это факты. В течение нескольких десятилетий после 1945 года Вашингтон подготовил огромное количество военных планов ядерного удара по СССР с дальнейшей оккупацией его территории. И только развитие Советским Союзом собственного ядерного потенциала и системы ПВО позволило избежать нападения и чудовищных последствий. 

Очень хочется надеяться, что сегодня такие планы не разрабатываются, и Вашингтон ограничивается локальными "шпильками" в адрес Москвы. Такими, как военная помощь Киеву. Впрочем, такие "шпильки" нередко оборачиваются реальными человеческими жертвами. Очевидно также, что США не сбрасывают со счетов и традиционные попытки втянуть Россию в новую гонку вооружений с целью истощить ее экономически. Во времена Рейгана и, как выяснилось впоследствии, фейковой программы СОИ (стратегическая оборонная инициатива) американцам это удалось. Однако вторая попытка вряд ли будет успешной. В одну реку не входят дважды, как когда-то сказал философ. Но порох, Россия, конечно, держит и будет держать сухим.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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