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Скверный анекдот. Трагедию Одессы "переигрывают" заново

17:2719.09.2017
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкАкции памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года в ЕвропеАкции памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года в Европе
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Украинский суд оправдал всех "пророссийских активистов", проходивших по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. А силовики и "евромайданные активисты" с этим не согласились. И показали суду, кто сильнее.

"Этот скверный анекдот случился в то самое время, когда началось с неудержимою силою возрождение нашего любезного отечества". Так начинается "Скверный анекдот" Федора Достоевского. Но описанная классиком по-настоящему скверная история – ничто по сравнению с тем, что произошло в Ильичевском городском суде по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Разумеется, в качестве ответчиков выступали исключительно представители "антимайдана": к радикалам "евромайдана" и футбольным "ультрас" претензий не было ни тогда, ни теперь.

Цветы и свечи в память о погибших в Одессе 2 мая 2014 года
© REUTERS / Gleb Garanich
Олейник: новые обвинения активистам "антимайдана" – терроризм властей

Сначала хотелось аплодировать судьям. Разбираясь с арестованными в связи с беспорядками на Греческой площади, они не нашли состава преступления в действиях тех, кто с 2014 года дожидался справедливого, то есть оправдательного приговора. И вердикт прозвучал: невиновны все 19 "пророссийских активистов", включая пятерых отсидевших три года в СИЗО. Суд уличил следствие в том, что оно опиралось на показание единственного и сильно пристрастного свидетеля, а сторону обвинения – в полном отсутствии доказательной базы.

Ну а потом понеслась чистая достоевщина. Из зала суда вышли не пятеро, а трое, притом один из них был по дороге домой чудовищно избит "неизвестными" – у пострадавшего зафиксирован пролом черепа. Двое же не выпущенных на свободу немедленно получили новые обвинения – в пресловутом сепаратизме с целью изменения госграницы Украины. Как говорится, "шел в комнату – попал в другую". Выросшие "из-под земли" в зале суда люди из СБУ и прокуратуры потребовали их ареста – для начала на два месяца. (Это, видимо, тот минимум времени, в течение которого на Украине варганятся статьи и сроки.)

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
© РИА Новости / Владимир Песня
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Подозреваются погибшие. Киев "запутывает" следствие в Одессе

Самое омерзительное в этом "скверном анекдоте" – поведение разгоряченной "массовки", пытавшейся повлиять на происходящее в зале суда и возле него. Радикалы как всегда демонстрировали праведный гнев к ворогам своей незалежной родины, изображали агрессивным воем глас народа, про палки и камни в штанах тоже не забыли, за что получили порцию слезоточивого газа и… – и все. Хотя дать каждому по сроку – например, за нападение на стражей порядка "при исполнении" да под самым носом у суда, прокуратуры и СБУ – было бы законным решением. Но, может быть, "они-же-дети"? Даже если один из этих "детей", например, догнал и искалечил до полусмерти человека, оправданного по суду. Надо понимать, с украинским судом на Украине не считается уже никто… 

И ведь разбиралось-то еще не главное из дел по 2 мая, не кульминация событий – пожар в Доме профсоюзов. Это еще впереди. Посмеют ли судьи оправдать арестованных по этому "эпизоду", при том, что все они и есть сами пострадавшие – почти чудом выжившие одесситы? Что радикалы "посмеют" организовать "минутку народного гнева" у здания суда – это без вопросов. Они не знают слова "трагедия", не умеют переживать катарсис, для них – перефразируем Достоевского – "гадость естественнейшая нравственно приятна". Хорошо, если только для них…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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