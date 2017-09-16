Небесный форс-мажор. Почему в Нью-Йорке убрали табло со счетчиком госдолга

Все знают: если вы должны банку миллион, то это ваша проблема. А если миллиард – то это проблема банка. С государственной задолженностью США дела сложнее. Потому что больше 20 триллионов.

О некоторых суммах говорить не принято, а иногда лучше никому эти цифры даже не показывать. Особенно, когда речь идет о долгах. Набрали кредитов полные карманы, назанимали у друзей и родственников? Не расстраивайтесь, у вас еще не все так плохо. Бывает и похуже. Взять, к примеру, госдолг США. Хотя, вообще-то, это спорный вопрос. Ведь вам эти долги отдавать все равно рано или поздно придется, а американцам – вряд ли.

В Нью-Йорке демонтировали знаменитое табло со счетчиком федеральной задолженности США. Произошло это после того, как государственные займы достигли рекордной отметки в 20 трлн долларов. В основном это заслуга экс-президента Барака Обамы: за его восьмилетнюю жизнь в Белом доме федеральная задолженность выросла почти вдвое – с 10 до почти 20 трлн долларов. Но это было "почти", а самой этой заветной цифры госдолг достиг уже при Дональде Трампе. Поэтому американским медиа будет о чем посудачить в своих эфирах, когда поступит приказ в очередной раз охаять действующего президента. Впрочем, упрекать в данном случае придется не Белый дом, а куда более высокие инстанции.

С середины марта этого года порог госдолга был заморожен на отметке в 19,84 трлн долларов. И Трамп неоднократно заявлял, что долг нужно сокращать. Но обрушившиеся на страну небывалой мощи ураганы "Харви" и "Ирма" нанесли ущерб США примерно в 300 млрд долларов. И бюджету срочно нужны деньги для помощи людям и восстановления разрушенного. Для этого конгрессменам пришлось согласиться с президентом и временно отменить потолок госдолга.

По сути, стихии, разрушившие прибрежные американские города, спасли Трампа от "шатдауна" – приостановки работы госучреждений из-за отсутствия финансирования. В 2013, еще при Обаме, "бодания" Белого дома с конгрессом по поводу бюджета привели к двухнедельному "шатдауну" и чуть не довели до технического дефолта. Правда, сейчас тоже споры отложены лишь до декабря, поэтому у противников Трампа еще будет шанс отличиться.

Но вернемся к табло госдолга в Нью-Йорке. Официально его демонтировали, чтобы технически усовершенствовать дисплей со счетчиком и вернуть на место. Между тем, только до конца этого года на борьбу с последствиями стихий может уйти дополнительно еще полтриллиона долларов. Учитывая, что гасить свои федеральные займы США пока не планирует, новое табло лучше сразу делать пошире. Ведь нет ничего приятнее, чем занимать у самого себя. С собой всегда можно договориться.