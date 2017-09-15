Вампиру сыра не давать, или Шнобелиаты на марше!..

Шнобелевская премия в очередной раз удивила ровно тем, чем удивляла все предыдущие 26 лет: вторичностью "открытий" и… их бесспорной пользой одновременно. Присмотримся к свежеиспеченным лауреатам, так сказать, с добрым прищуром.
Самым простым делом было написать доклад о том, "как влияет человеческая кровь на диету летучей мыши вида мохноногий вампир". Известно, что в отличие от других вампировых, мохноногие не только самые омерзительные, но и самые спокойные на вид – они легко (и даже с удовольствием) позволяют брать себя в руки. Премию за доклад получили трое – ровно столько людей и нужно для эксперимента: один мышь держит, второй подставляет шею, третьего в этот момент тошнит…
С другой стороны, есть проблемы явно непроработанные, а их исследователи – все равно с наградой! Вот, скажем, британец доказал, что после тридцати лет у людей растут уши. Но интересно было бы узнать, что происходит с ушами несколько ранее – от рождения и до тридцати, – однако об этом наука пока умалчивает.
И все же не стоит недооценивать открытия шнобелевцев 2017 года – среди них есть немало практически полезных. Например, встали вы с утра, пошли завтракать, а по пути сканировали себе мозг, чтобы проверить, как вы относитесь сегодня к сыру. (Отныне без этой процедуры, на глазок, в человеке невозможно вычислить ненавистника сыров.) Или: у вас живет ручной крокодил, с которым вы не расстаетесь ни дома, ни на работе, ни на свидании. Ни в коем случае не берите его с собой в казино, если не хотите разориться! Потому что, трогая крокодила "за столом с зеленым сукном", вы невольно повышаете ставки, – ваш мозг воспринимает нервное возбуждение как везение!..
Ну и самое актуальное: теперь мы знаем, что храп лечится игрой на австралийской дудке диджериду (которая, напоминаю, звучит, как иерихонская труба). Хорошенько поиграйте перед сном на диджериду, чтобы не будить соседей своим храпом!..
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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