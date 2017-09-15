Вампиру сыра не давать, или Шнобелиаты на марше!..

Что съесть на завтрак, если ничего не хочется, и почему ни в коем случае нельзя идти в казино с ручным крокодилом? Согласитесь, что это сложные вопросы. И те, кто нашел на них ответ, безусловно, заслуживают награды. Шнобелевской премии как минимум.

Шнобелевская премия в очередной раз удивила ровно тем, чем удивляла все предыдущие 26 лет: вторичностью "открытий" и… их бесспорной пользой одновременно. Присмотримся к свежеиспеченным лауреатам, так сказать, с добрым прищуром.

Самым простым делом было написать доклад о том, "как влияет человеческая кровь на диету летучей мыши вида мохноногий вампир". Известно, что в отличие от других вампировых, мохноногие не только самые омерзительные, но и самые спокойные на вид – они легко (и даже с удовольствием) позволяют брать себя в руки. Премию за доклад получили трое – ровно столько людей и нужно для эксперимента: один мышь держит, второй подставляет шею, третьего в этот момент тошнит…

Ученый из Франции и вовсе выдал за открытие то, что все и без него знают. Он, видите ли, исследовал, "могут ли коты быть одновременно твердыми и жидкими", и зачем-то прибегал к гидродинамике. Любому кошкодержателю известно, что кот, который только что прыгал "козликом", при взятии его под мышки отвисает до пола "ртутным столбиком".

С другой стороны, есть проблемы явно непроработанные, а их исследователи – все равно с наградой! Вот, скажем, британец доказал, что после тридцати лет у людей растут уши. Но интересно было бы узнать, что происходит с ушами несколько ранее – от рождения и до тридцати, – однако об этом наука пока умалчивает.

И все же не стоит недооценивать открытия шнобелевцев 2017 года – среди них есть немало практически полезных. Например, встали вы с утра, пошли завтракать, а по пути сканировали себе мозг, чтобы проверить, как вы относитесь сегодня к сыру. (Отныне без этой процедуры, на глазок, в человеке невозможно вычислить ненавистника сыров.) Или: у вас живет ручной крокодил, с которым вы не расстаетесь ни дома, ни на работе, ни на свидании. Ни в коем случае не берите его с собой в казино, если не хотите разориться! Потому что, трогая крокодила "за столом с зеленым сукном", вы невольно повышаете ставки, – ваш мозг воспринимает нервное возбуждение как везение!..

Ну и самое актуальное: теперь мы знаем, что храп лечится игрой на австралийской дудке диджериду (которая, напоминаю, звучит, как иерихонская труба). Хорошенько поиграйте перед сном на диджериду, чтобы не будить соседей своим храпом!..

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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