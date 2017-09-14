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Братушкой или чучелом. Болгария официально назвала Россию "угрозой"

17:1714.09.2017
(обновлено: 17:20 14.09.2017)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПамятник-мавзолей в Национальном парке Шипка в честь русских воиновПамятник-мавзолей в Национальном парке Шипка в честь русских воинов
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Все-таки не зря в НАТО решили свой штаб и в Болгарии открыть. А местные власти стараются ему соответствовать даже больше, чем где бы то ни было. И главное – как вовремя подсуетились.

О Болгарии что-то давно не было слышно. Решили в ее правительстве и напомнили о себе так, будто и не в Болгарии живут, а в какой-нибудь Прибалтике. Ладно та. У нее исторические комплексы – генетика вперемешку с клиникой. Но тут-то вроде как историческая память, да и родственность какая-никакая. Но нет. Не помогло. Впервые официально София назвала Россию главной внешнеполитической угрозой. Что они и зафиксировали в ежегодном докладе о национальной безопасности. Причем сделали это так, словно списали слова. Ну, может, слегка их переставили.

Работы компании Газпром по строительству газопровода
© Фото : ПАО "Газпром"
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"Действия России являются источником нестабильности и угрожают нашей основной цели – единой, свободной и мирной Европе", – подписался под этим премьер Бойко Борисов. Он, конечно, не обязан знать, что бывали времена, когда болгары на Россию молились. Для него, возможно, и "Шипка" – лишь сигареты. Если и их здесь еще совсем не выкурили вместе с независимостью мышления. Болгария-то в ЕС уже давно ничего не производит, кроме впечатления. Но после этого доклада оно станет еще приятней.

Все-таки не зря в НАТО решили и здесь свой штаб открыть. Власти стараются ему соответствовать даже больше, чем где бы то ни было. Это ж получается: какие русские – звери, если их свои же братья-славяне боятся! И главное – как вовремя подсуетились. Как раз в сентябре 1944 года в Болгарию вступила Красная армия, чтобы вновь освободить – только уже не от османского, а от фашистского ига. И не то чтобы мы крайне нуждались в том, чтобы они нам были еще век благодарны. Но чаще нас их никто не спасал. Собственно, этим только мы и занимались. Остальные использовали. Третий рейх, например, как слабое звено. Они и для НАТО не сильнее. 

Зато думают, что научились пользоваться своей слабостью. Испугались-то под учения "Запад-2017", чтоб бояться вместе со всеми. Хотя Болгарии от маневров далековато, но она и к Сирии никаким боком. Однако, когда ВКС России лишь начинали операцию, София, как ей казалось, держа нос по ветру, закрыла им небо еще до того, как ее об этом попросил Вашингтон. В итоге с носом и осталась. И ВКС Сирию все равно спасли и Софии даже спасибо не сказали. Болгария по-прежнему – самая бедная страна ЕС. Теперь еще и бедная духом. И вряд ли она станет богаче, снова это доказав.

И ведь президент – какой хороший. О мире говорит. Хотя сам из военных, генерал авиации. Поэтому, видимо, и знает, что говорит. Румен Радев призывает наладить с Россией отношения. Но так здесь все политически устроено, что может он это сделать только от себя лично. За страну решает премьер. А он сюда для того и поставлен, чтобы лишнего не нарешать. И этот его доклад, конечно, не заслуживает углубленного анализа. Но обозвав Россию угрозой, Борисов лишил себя пространства для маневра. 

Впрочем, в Болгарии еще остались места, где он может развернуться. Святые места. Вот власти Польши, например, когда израсходовали весь запас проклятий, чтобы не только повторяться, взялись за памятники. А здесь один "Алеша" чего стоит. В смысле, чего стоит? – могут задать Борисову где надо справедливый вопрос. Ведь с этой горы очень хорошо видна болгарская перспектива без России. И они сами для себя ее выбрали, когда решили, как им войти в НАТО: братушкой или все-таки чучелом?

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

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