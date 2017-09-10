Отложенная дуэль: Мадрид против Барселоны

Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании. Предполагается, что он автоматически вступит в силу и будет иметь статус временной конституции, если на референдуме, который назначен на 1 октября, победят сторонники независимости.
Тут возникает явное ощущение дежавю. События по такому же сценарию развивались в 2014 году. Тогда попытка Каталонии обрести независимость обернулась соцопросом, который не имел никакой юридической силы.
Но похоже, что в этот раз каталонские власти подошли к вопросу со всей серьезностью. И принятый закон стоит рассматривать как юридическую базу для отделения автономии от Испании.
Эксперты уже прогнозируют, что данная ситуация станет началом более серьезной борьбы двух законодательств – общегосударственного и регионального. Вот только чего хотят сами каталонцы, за этими политическими спорами можно так и не узнать. Последние опросы показывают, что жители автономии разделены на два лагеря, а число выступающих за независимость лишь немногим превышает 50%.
Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik
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