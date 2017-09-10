Отложенная дуэль: Мадрид против Барселоны

Акция протеста в Барселоне против судов в отношении руководства Каталонии и в поддержку независимости от Испании

Акция протеста в Барселоне против судов в отношении руководства Каталонии и в поддержку независимости от Испании

Если у каталонцев все получится, то на карте Европы больше не будет той Испании, к которой все привыкли. А если схватка останется за Мадридом, то никакой независимой Каталонии на карте не будет. То есть ставки весьма высоки.

Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании. Предполагается, что он автоматически вступит в силу и будет иметь статус временной конституции, если на референдуме, который назначен на 1 октября, победят сторонники независимости.

Причем референдум обещают провести даже вопреки запрету Конституционного суда Испании. Иск против инициатив Каталонии подал глава правительства королевства Мариано Рахой. Он настаивает на том, что референдум в отдельном регионе противоречит конституции всей страны.

Тут возникает явное ощущение дежавю. События по такому же сценарию развивались в 2014 году. Тогда попытка Каталонии обрести независимость обернулась соцопросом, который не имел никакой юридической силы.

Но похоже, что в этот раз каталонские власти подошли к вопросу со всей серьезностью. И принятый закон стоит рассматривать как юридическую базу для отделения автономии от Испании.

Впрочем, и власти королевства шутить не собираются. В местных СМИ появились сообщения об инструкциях для сотрудников полиции, которые подготовила генеральная прокуратура Испании. В них якобы содержится требование конфисковать урны для голосования и избирательные бюллетени. Кроме того, генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил, что силы безопасности будут расследовать любые действия, направленные на организацию этого референдума, а члены правительства Каталонии и некоторые парламентарии будут призваны к ответственности. То есть, Мадрид дает понять, что никакого референдума не допустит. И это только раззадоривает каталонцев.

Эксперты уже прогнозируют, что данная ситуация станет началом более серьезной борьбы двух законодательств – общегосударственного и регионального. Вот только чего хотят сами каталонцы, за этими политическими спорами можно так и не узнать. Последние опросы показывают, что жители автономии разделены на два лагеря, а число выступающих за независимость лишь немногим превышает 50%.

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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