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Эстония вырвалась в мировые лидеры. Но не там, где хотела

10:0009.09.2017
01900
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкГорода мира. ТаллинГорода мира. Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Население Эстонии живет в состоянии серьезного и постоянного стресса. Который оно умеет снимать только одним способом. И уж в этом жители страны достигли несравненных результатов.

Есть та область, в которой Эстония занимает самые первые места в мировых рейтингах, но этим вряд ли можно гордиться. По данным авторитетной исследовательской организации World Life Expectancy, наша страна оказалась мировым лидером по смертности от алкоголя. Специалисты считают, что эту проблему необходимо решать на государственном уровне, и решение это должно быть комплексным. Однако власти страны предпочитают экспертов не слушать и применяют лишь один способ – повышение  акцизов на спиртные напитки.

Оно и понятно: есть наглядная демонстрация обществу некой активности чиновников. Да и теоретически возможно пополнение государственного бюджета. Однако все не так просто. Эстония – страна маленькая, а желающие выпить у нас живут по поговорке "для бешеной собаки семь верст не крюк". И если в Эстонии цены на алкоголь регулярно повышаются, то в соседней Латвии, до границы с которой рукой подать, никто этого делать не собирается.

Вид на старинные бастионы и крепость Олевисте. Таллин, Эстония
© РИА Новости / Тихонов
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Как говорят исследования, только в этом году почти 30% жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет отправились в соседнюю страну прикупить спиртного. Причем, как говорит статистика, цифры эти растут. По сравнению с прошлым годом количество эстонских алкотуристов в Латвию выросло вдвое. Кстати, финны, ранее вывозившие из Эстонии пиво, вино и водку ящиками, теперь проскакивают нашу страну по касательной и также припадают к источнику живительной влаги у наших латвийских соседей. И это еще один минус в доходах государственного бюджета.

А недавно в средствах массовой информации Эстонии промелькнуло  сообщение, что немцы, побывавшие в Таллине, сочли цены на пиво в местных барах запредельно высокими. Наверное, в следующий раз отправятся в Ригу – попробовать их хмельного напитка, да и цены заодно сравнить. Пережить такую жадность в квадрате эстонскому любителю выпить – когда и местные власти, и предприниматели в четыре руки тащат из его кошелька все больше и больше денег – становится трудно, практически невыносимо. И направляет он свои стопы в сторону эстонско-латвийской границы, где по всему ее протяжению алкомаркеты растут, как грибы после дождя.

Возникает весьма печальный парадокс, когда и государственный бюджет Эстонии не пополняется, и пьют в стране по-прежнему много. Может быть, эта печальная статистика подтолкнет чиновников и политиков к тому самому комплексному подходу, о котором говорят специалисты? Эксперты отмечают, что значительная часть выпивающих говорит об употреблении алкоголя как о простейшем средстве для снятия напряжения и для расслабления. Также значительно выросло число считающих потребление алкоголя более дешевым способом проведения досуга, чем посещение театра, кино и т.д. И надо признаться, что они правы: цены на билеты для посещения зрелищных мероприятий растут в Эстонии весьма впечатляющими темпами. Кстати, во многом благодаря тому, что государство и здесь не удержалось от запредельного налогообложения. 

И еще один весьма неприятный вывод из этого всего можно сделать. Трудоспособное население Эстонии живет в состоянии серьезного и постоянного  стресса, который оно умеет снимать только определенной дозой спиртного. И это не только уменьшает количество денег в карманах, но и значительно сокращает количество прожитых эстоноземельцами лет и является еще одним из факторов сокращения населения страны. А если вспомнить о том, что пьют горькую чаще всего не от счастья, то становится как-то не по себе от совсем не радужных перспектив жития простого человека в Эстонии. 

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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