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Премьер Молдавии открыто бросил вызов президенту. С привлечением НАТО

18:2207.09.2017
(обновлено: 18:30 07.09.2017)
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© REUTERS / Viktor DimitrovПремьер-министр Молдавии Павел ФилипПремьер-министр Молдавии Павел Филип
© REUTERS / Viktor Dimitrov
Конечно, это не госпереворот. Но открытая узурпация полномочий президента – несомненно. Попытка (и удачная) премьера Молдавии отдавать приказы военным ставит перед президентом Додоном непростые вопросы.

Такого самоуправства правительство Молдавии раньше себе не позволяло. Несмотря на вето верховного главнокомандующего Игоря Додона молдавский воинский контингент все-таки примет участие в учениях НАТО на Украине. 57 бойцов Национальной армии уже пересекли молдавско-украинскую границу и прибыли на Яворовский военный полигон   во Львовской области. Именно там они будут тренироваться, мол, ради усиления обороноспособности страны. На что очень рассчитывает премьер Павел Филип, который при всяком удобном и неудобном случае сообщает, что никому не нужна нетренированная армия. 

Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Но дело, оказывается, не столько в боеспособности вооруженных сил,  сколько  в их финансировании. По словам Филипа, ни для кого не секрет, что участие в учениях на 80% оплачивают партнеры и организаторы. В случае отказа от учений НАТО молдавская армия может остаться без американского финансирования. Отказ Додона от учений НАТО, дескать, уже обошелся  Кишиневу в пять миллионов леев. Из-за позиции президента западные партнеры республики в лице США прекратили финансирование Национальной армии в рамках программы Foreign Military Financing. В итоге Кишинев лишился почти 13 млн долларов, которые тратились на  реформирование и модернизацию вооруженных сил. Что с сожалением констатировал бывший министр обороны Молдавии и лидер Партии народного единства Анатолий Шалару. А если и вовсе откажут в помощи? Вот и пустились во все тяжкие. 

При этом в Молдавии нет ни одной статьи ни в одном законе, на которую  кабмин мог бы сослаться, чтобы обосновать свое право отправить военных на эти учения. Это прерогатива президента, о чем прописано не только в конституции, но и в законе "О национальной обороне". Так что, говорят в Кишиневе, налицо попытка премьера примерить  погоны главнокомандующего и возложить на себя, пусть и на время, функции президента. А что это, если не узурпация власти? В чем и обвинил Игорь Додон правительство, напомнив, что уголовная ответственность за предательство национальных интересов не имеет срока давности. 

К тому же, замечает  Игорь Додон, по конституции Молдавия является нейтральным государством и поэтому ее военнослужащие не должны принимать участия в учениях под эгидой какого бы то ни было военного блока. А тут еще совместные учения с Украиной – страной, которая находится в  состоянии гражданской войны. Хочешь не хочешь,  а участник  этих маневров невольно занимает позицию одной из воюющих сторон. 

Так это, видимо, и входит в планы Запада, ради которого так стараются оппоненты президента. А иначе зачем проправительственные депутаты так настаивают на выводе российских  миротворцев из Приднестровья, при том, что эта миротворческая миссия – одна из самых эффективных, если не самая эффективная в мире. За двадцать пять лет не было ни одного крупного инцидента. В свое время глава российского МИД Сергей Лавров как в воду глядел, когда заявил, что те, кто это подсказал молдавскому правительству, хотят войны между Россией и Украиной, между Россией и Молдавией.

Так что теперь молдавская армия должна решить, чьи приказы выполнять – того, кто правит по конституции, или тех, кто правит по беспределу. К населению это понимание уже давно пришло. Об этом можно судить по рейтингу президента и правительства. Из политиков популярнее Додона в Молдавии никого нет. Да и выбирала его вся страна, а не кучка депутатов под покровом ночи. 

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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