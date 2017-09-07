Премьер Молдавии открыто бросил вызов президенту. С привлечением НАТО

Такого самоуправства правительство Молдавии раньше себе не позволяло. Несмотря на вето верховного главнокомандующего Игоря Додона молдавский воинский контингент все-таки примет участие в учениях НАТО на Украине. 57 бойцов Национальной армии уже пересекли молдавско-украинскую границу и прибыли на Яворовский военный полигон во Львовской области. Именно там они будут тренироваться, мол, ради усиления обороноспособности страны. На что очень рассчитывает премьер Павел Филип, который при всяком удобном и неудобном случае сообщает, что никому не нужна нетренированная армия.
При этом в Молдавии нет ни одной статьи ни в одном законе, на которую кабмин мог бы сослаться, чтобы обосновать свое право отправить военных на эти учения. Это прерогатива президента, о чем прописано не только в конституции, но и в законе "О национальной обороне". Так что, говорят в Кишиневе, налицо попытка премьера примерить погоны главнокомандующего и возложить на себя, пусть и на время, функции президента. А что это, если не узурпация власти? В чем и обвинил Игорь Додон правительство, напомнив, что уголовная ответственность за предательство национальных интересов не имеет срока давности.
К тому же, замечает Игорь Додон, по конституции Молдавия является нейтральным государством и поэтому ее военнослужащие не должны принимать участия в учениях под эгидой какого бы то ни было военного блока. А тут еще совместные учения с Украиной – страной, которая находится в состоянии гражданской войны. Хочешь не хочешь, а участник этих маневров невольно занимает позицию одной из воюющих сторон.
Так это, видимо, и входит в планы Запада, ради которого так стараются оппоненты президента. А иначе зачем проправительственные депутаты так настаивают на выводе российских миротворцев из Приднестровья, при том, что эта миротворческая миссия – одна из самых эффективных, если не самая эффективная в мире. За двадцать пять лет не было ни одного крупного инцидента. В свое время глава российского МИД Сергей Лавров как в воду глядел, когда заявил, что те, кто это подсказал молдавскому правительству, хотят войны между Россией и Украиной, между Россией и Молдавией.
Так что теперь молдавская армия должна решить, чьи приказы выполнять – того, кто правит по конституции, или тех, кто правит по беспределу. К населению это понимание уже давно пришло. Об этом можно судить по рейтингу президента и правительства. Из политиков популярнее Додона в Молдавии никого нет. Да и выбирала его вся страна, а не кучка депутатов под покровом ночи.
Автор Ольга Героева, радио Sputnik
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