Осень. Украинские националисты потянулись за бензином и спичками

Депутатам Рады пора на всякий случай запасаться огнетушителями. Новый закон об образовании вызвал нешуточное обострение у радикальных националистов. Они обещают, вернувшись в Раду, "сжечь этот закон – и не только закон".

Верховная рада Украины приняла долгожданный новый закон об образовании. Теперь учиться в школе дети будут двенадцать лет. По крайней мере, так прописано в законе. Правда, по факту школьное обучение будет длиться только девять лет. После девяти классов школьники перейдут к "профильному среднему образованию", которое в течении трех лет будут получать в лицеях или учреждениях профессионального среднего образования. Как раньше это называлось – в ПТУ и техникумах. Так что в этом смысле новое – это хорошо забытое старое.

Но если по этому пункту вопросов ни у кого не возникло, то вопрос о языке преподавания вызвал волну возмущения. Причем как на самой Украине, так и за ее пределами. Проблемы возникли из-за того, что законодатели так и не решились полностью упразднить преподавание на национальных языках, что предлагали радикальные националисты. И речь не только о русскоязычном населении, но и о венграх, румынах, болгарах и поляках. В законе прописали норму, которая гарантирует право обучения на родном языке в отдельных регионах. Правда, только в начальных классах.

Свой решительный протест по этому поводу уже заявила Венгрия. Венгерское правительство обвинило украинские власти в дискриминации ста пятидесяти тысяч венгров, проживающих на Украине. Но не только Будапешт возмутила статья о языке. Украинских законодателей местные националисты обвинили абсолютно во всех смертных грехах. И в сдаче национальных интересов, и в узаконивании очагов сепаратизма. Так, экс-депутат Рады и член "Свободы" Ирина Фарион заявила, что сохранив преподавание на родном языке для национальных меньшинств, украинский парламент продемонстрировал всему миру, что на самом деле "Украина – это Малороссия". Ну, так она сказала. Что имела в виду – можно только догадываться. Вероятно, то, что во времена Российской империи в Малороссии каждый мог учиться на родном языке. А это, по мнению Фарион, очень плохо. Националистка уверена, что парламентарии своим решением "узаконили сепаратистские ячейки по всей Украине вдоль ее границ: от восточных до западных".

Госпожа Фарион обещает вновь вернуться в стены парламента и сжечь этот закон. И, как она пригрозила, "не только закон". Правда, как минимум до следующих парламентских выборов это невозможно. Так что, видимо, "зажигать" националисты будут пока на улицах и площадях.

Но если на акции националистов население уже давно мало обращает внимания, то запланированные на реализацию нового закона об образовании денежные расходы незамеченными явно не останутся. На это потребуется больше трех миллиардов гривен, и эти деньги будут заложены в бюджет уже в следующем году. Так что за фантазии законодателей, как всегда, заплатят самые незащищенные слои населения. Потому что из военного бюджета эти деньги вряд ли вычтут, а значит, остаются социальные статьи. То есть, обещанное повышение пенсий на Украине, скорее всего, вновь откладывается на неопределенный срок.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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