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Переговорам – да. Путин и Мун Чжэ Ин договорились насчет двух Корей и РФ

16:5406.09.2017
(обновлено: 16:56 06.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на выставке Улица Дальнего востока. 6 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин на выставке Улица Дальнего востока. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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США Южной Корее, конечно, очень много обещают. "На многие миллиарды". А Северной – "огонь и ярость". Что может получиться в сумме – понятно. Поэтому не удивительно, что оценив перспективы, президент Южной Кореи засобирался во Владивосток.

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Хотя утро – оно было московское. Во Владивостоке это уже разгар дня. Но президент Южной Кореи для того ведь и прибыл на ВЭФ, чтобы сверить часы с Москвой. А то дома его циферблат сутки напролет показывает время "Ч". Есть, конечно, желающие перевести стрелки. Но на него самого. Поскольку Пентагон, Трамп, ПРО THAAD, "не дадим в обиду", "оружие на многие миллиарды", "огонь и ярость" – это все хорошо. Однако даже сочувствующие этой стране эксперты замечают, что США как-то очень конкретно и настойчиво хотят устранить проблему корейского Севера руками корейского Юга.

Военнослужащие армии США испытывают противоракетный комплекс Пэтриот в Осане, Южная Корея. 3 августа 2017
© Фото : DoD / Staff Sgt. Monik M.A. Phan
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А может, и головами. Снаряды же не выбирают части тела. Тем более, когда вражеская артиллерия – в 25 километрах от Сеула. Уже и сам Мун Чжэ Ин не сдержался. Заявил, что "не потерпит еще одной катастрофической войны". И адресовал это не Пхеньяну, а совсем даже наоборот. Чем вызвал явное недовольство. "Умиротворение с КНДР не сработает", – ответил ему Трамп. Потом подумал и добавил контрольным: "Переговорам – нет!". Другое дело – Россия. Даром что не стратегический союзник. Но и ядерный статус КНДР не признает, и добра одной Корее желает ничуть не меньше, чем другой. 

 Так что, когда Мун перед визитом во Владивосток говорил, что надеется "установить искренние отношения дружбы и доверия с президентом Путиным", он вполне осознанно рассчитывал перейти с ним на "ты". Может быть, и не сразу. Но у Синдзо Абэ же получилось, хотя между Японией и Россией даже мирного договора нет. А Южная Корея-то, если разобраться, с ней никогда и не воевала. И теперь тоже не хочет. В смысле, не с ней, а воевать в принципе. Как бы ее к этому кое-кто ни подталкивал. 

Военнослужащий во время военного парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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К тому же с Путиным у Муна гораздо больше общего, чем с Трампом. Тот, правда, тоже набивался к Путину в друзья. Но усилил санкции и закрыл с особым цинизмом генконсульство в Сан-Франциско. Однако президентов России и Южной Кореи связывает, во-первых, все-таки география. Во-вторых, образование. Оба – юристы. Законы знают. В том числе и гостеприимства. В-третьих, на этом уже во Владивостоке сошлись, экономические перспективы. "Мы договорились укрепить базу для реализации трехсторонних проектов с участием двух Корей и России", – сказал Мун Чжэ Ин после встречи с Владимиром Путиным. 

Любопытно, если у них все-таки что-то получится, введет ли Вашингтон санкции против Сеула за сотрудничество с Пхеньяном? Разорвать соглашение о свободной торговле Трамп ведь ему уже пообещал.  Хотя лучше бы совсем обиделся и забрал у Кореи все свои военные игрушки. Но, похоже, этот момент президент США проспал. Когда Путин и Мун обменивались рукопожатием, в Вашингтоне была глубокая ночь. Впрочем, когда Трамп проснется, будет для него и приятная новость. 9 сентября на день образования КНДР Ким Чен Ын готовит миру новое испытание. Значит, и российско-корейским планам тоже.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 
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