Переговорам – да. Путин и Мун Чжэ Ин договорились насчет двух Корей и РФ

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Хотя утро – оно было московское. Во Владивостоке это уже разгар дня. Но президент Южной Кореи для того ведь и прибыл на ВЭФ, чтобы сверить часы с Москвой. А то дома его циферблат сутки напролет показывает время "Ч". Есть, конечно, желающие перевести стрелки. Но на него самого. Поскольку Пентагон, Трамп, ПРО THAAD, "не дадим в обиду", "оружие на многие миллиарды", "огонь и ярость" – это все хорошо. Однако даже сочувствующие этой стране эксперты замечают, что США как-то очень конкретно и настойчиво хотят устранить проблему корейского Севера руками корейского Юга.
Так что, когда Мун перед визитом во Владивосток говорил, что надеется "установить искренние отношения дружбы и доверия с президентом Путиным", он вполне осознанно рассчитывал перейти с ним на "ты". Может быть, и не сразу. Но у Синдзо Абэ же получилось, хотя между Японией и Россией даже мирного договора нет. А Южная Корея-то, если разобраться, с ней никогда и не воевала. И теперь тоже не хочет. В смысле, не с ней, а воевать в принципе. Как бы ее к этому кое-кто ни подталкивал.
Любопытно, если у них все-таки что-то получится, введет ли Вашингтон санкции против Сеула за сотрудничество с Пхеньяном? Разорвать соглашение о свободной торговле Трамп ведь ему уже пообещал. Хотя лучше бы совсем обиделся и забрал у Кореи все свои военные игрушки. Но, похоже, этот момент президент США проспал. Когда Путин и Мун обменивались рукопожатием, в Вашингтоне была глубокая ночь. Впрочем, когда Трамп проснется, будет для него и приятная новость. 9 сентября на день образования КНДР Ким Чен Ын готовит миру новое испытание. Значит, и российско-корейским планам тоже.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.