"Волшебная кнопочка": в Эстонии придумали, как "утопить" русский язык

Бывший министр образования Эстонии Яак Аавиксоо явил миру свою мечту о том, что уже через десять лет иностранные языки учить будет не нужно, так как у каждого человека за ухом появится специальная кнопка-переводчик. Тут как в той поговорке: "Кто о чем…".

Так прокалываются разведчики! Вот теперь я абсолютно точно знаю, что бывший министр образования Эстонии Яак Аавиксоо во время учебы в школе был двоечником. К такому выводу можно прийти очень просто, если помнить, что двоечники – самые большие фантазеры на свете. И мечтают они о том, что кто-то или что-то по мановению волшебной палочки значительно облегчит для них процесс посещения школы. Например, моей самой заветной мечтой была самодвижущаяся кровать на колесиках, на которой можно было бы не просыпаясь перемещаться из дома в учебный класс и обратно.

Тогда в обществе были модны методики, утверждавшие, что обучаться во сне можно легко и эффективно, в особенности иностранным языкам. И это на какое-то время захватило мое детское сознание, но было затем с позором из него изгнано при помощи оценок весьма и весьма низких. Далее я вырос и понял, что все в жизни достигается только упорным трудом, хотя возможно, когда у меня настанет пора вновь впасть в детство, представления мои поменяются.

А вот у бывшего министра образования Эстонии Яака Аавиксоо процесс "впадания в детство", судя по всему, идет чуть-чуть быстрее. Совсем недавно он явил миру свою мечту о том, что уже через десять лет, по его мнению, у всех за ушами появятся некие специальные кнопки-переводчики, которые будут служить для перевода с любого языка, и поэтому иностранные языки учить будет не нужно.

Откуда такие данные, бывший член правительства не сообщил, но очень хочется ему верить. Правда, вслед за этим футуристическим пассажем он зачем-то свернул на давно проторенную им и его однопартийцами тропинку разговоров о ненужности в контексте появления волшебной кнопки русской школы. Странный вывод, в котором нет никакой логики, согласитесь! Хотя если знать хоть чуть-чуть биографию господина Аавиксоо, то все становится понятно. Тут как в той поговорке: "Кто о чем, а вшивый о бане".

Тему ненужности и даже вредности русскоязычного образования Аавиксоо развивает давно и является ее последовательным сторонником. В бытность его министром образования русскую школу Эстонии "топили" целенаправленно и упорно. Кстати, делали это в силу того обстоятельства, что, по мнению национально озабоченных граждан, она, русская школа, мешает хорошему изучению эстонского языка русскими детьми. Именно эстонский язык, а не все остальные школьные предметы, должен якобы стать той путеводной звездой, которая приведет молодых представителей русскоязычного населения к счастью и удаче в жизни.

К этой концепции и пытается ныне прилепить маленькую кнопочку за ухом Яак Аавиксоо. Хотя, как мне кажется, тут вывод напрашивается как раз обратный. Раз эстонский язык благодаря кнопкам-переводчикам учить станет не нужно, то и вопрос перевода всего школьного и дошкольного образования на государственный язык станет в Эстонии не актуальным. Учимся на родном, а за все остальное отвечает кнопка имени Яака Аавиксоо. Как говорится, слава научному прогрессу, а национализм на свалку истории!

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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