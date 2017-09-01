Бревно в глазу. В США сенатор-русофоб попался на взятках окулиста

Эту новость Дональду Трампу должны были преподнести с воздушными шарами, хлопушками и конфетти. И приговаривая перед тем, как сообщить – "пляши". Потому что это просто праздник какой-то. Сенатор-демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес может стать фигурантом самого крупного за последнее время коррупционного дела. Более того, в США четверть века такого не бывало, чтобы в конгрессе кого-то за руку ловили. Пожалуй, это самое приятное, что услышал хозяин Белого дома после инаугурации.
По версии обвинения, политик начал работать на доктора сразу после избрания в 2006 году. В своем врачебном кабинете тот, вероятно, ставил сенатору зрение не по буквам, а по цифрам. И чем круглее становились они, тем четче Менендес различал контуры и перспективы их дальнейшего сотрудничества. Выходные на фешенебельном курорте в Доминикане, президентские номера в Париже, острова в Карибском море. Окулист открыл своему "пациенту" глаза на мир. В итоге развил их настолько, что он, например, видит в России врага, даже не поднимая веки: спит и видит.
Это Менендес, так сказать, без рецепта. Окулист берег "бревна" в его глазах. Прописывал ему навары, элитный покой, прочие дорогие "примочки". И тот благодарно принимал. Но тут, как говорится, "примчались санитары и зафиксировали их". С таким обвинением сенатору грозит до 15 лет лишения американской свободы. "А не рой другому яму", – наверное, первое, что подумал в этой связи Трамп, меньше всего имея в виду нападки Менендеса на Россию. Кстати, их в сенате таких двое – крайних русофобов на букву "М". В каждой партии свой. Маккейн и Менендес. Ничего личного, но у обоих – проблемы. Может, кто-то сглазил…
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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