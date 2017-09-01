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Бревно в глазу. В США сенатор-русофоб попался на взятках окулиста

16:2901.09.2017
(обновлено: 16:30 01.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкСовместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США в ВашингтонеСовместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Это Менендес, так сказать, без рецепта. Окулист берег "бревна" в его глазах. Прописывал ему навары, элитный покой, прочие дорогие "примочки". И тот благодарно принимал.

Эту новость Дональду Трампу должны были преподнести с воздушными шарами, хлопушками и конфетти. И приговаривая перед тем, как сообщить – "пляши". Потому что это просто праздник какой-то. Сенатор-демократ от Нью-Джерси Роберт Менендес может стать фигурантом самого крупного за последнее время коррупционного дела. Более того, в США четверть века такого не бывало, чтобы в конгрессе  кого-то за руку ловили. Пожалуй, это самое приятное, что услышал хозяин Белого дома после инаугурации.  

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон
© AFP 2017 / Jim Watson
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Даже арест Хиллари Клинтон, наверное, обрадовал бы его меньше. Она все равно отработанный материал. Выяснилось, что экс-директор ФБР Коми хотел оправдать ее без опроса свидетелей, и то хорошо. Значит, не зря Трамп убрал и ее, и его. Но тут-то убирают реально действующую персону, причем одного из самых отъявленных критиков президента. Пусть не за это. Можно сказать, за красивые глазки. Как сообщает Politico, следователи министерства юстиции установили, что сенатор долгие годы за "откаты" оказывал политические услуги Соломону Мелджену – одному из богатейших окулистов США и спонсору еще первой предвыборной кампании Менендеса.  

По версии обвинения, политик начал работать на доктора сразу после избрания в 2006 году. В своем врачебном кабинете тот, вероятно, ставил сенатору зрение не по буквам, а по цифрам. И чем круглее становились они, тем четче Менендес различал контуры и перспективы их дальнейшего сотрудничества. Выходные на фешенебельном курорте в Доминикане, президентские номера в Париже, острова в Карибском море. Окулист открыл своему "пациенту" глаза на мир. В итоге развил их настолько, что он, например, видит в России врага, даже не поднимая веки: спит и видит.

Американский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Хотя кое-что все-таки недоглядел. Ему бы вместе с сенатором-республиканцем Грэмом в марте не усиления санкций у Трампа требовать (формально, это произошло именно с их подачи), а сразу боевых действий. Если б война, то были бы его взятки гладки – она же все списывает. Но здесь  тот, у кого шапка горит, громче всех кричит не только "держи вора", но и "вводи санкции". Кстати, об этом доктор его не просил. Внести изменения в программу медстрахования, чтобы государство возмещало больным часть расходов на услуги врачей, просил. Только на этом заработал несколько миллионов. А нарываться на большую политику не просил.

Это Менендес, так сказать, без рецепта. Окулист берег "бревна" в его глазах. Прописывал ему навары, элитный покой, прочие дорогие "примочки". И тот благодарно принимал. Но тут, как говорится, "примчались санитары и зафиксировали их". С таким обвинением сенатору грозит до 15 лет лишения американской свободы. "А не рой другому яму", – наверное, первое, что подумал  в этой связи Трамп, меньше всего имея в виду нападки Менендеса на Россию. Кстати, их в сенате таких двое – крайних  русофобов на букву "М". В каждой партии свой. Маккейн и Менендес. Ничего личного, но у обоих – проблемы. Может, кто-то сглазил…

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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