Хоть ешьте, хоть к голове прикладывайте. Украина "ассоциировалась" с ЕС

"С новой вехой" поздравил своих сограждан премьер-министр Украины Владимир Гройсман: "С новой вехой нашего пути в ЕС!", – написал он на личной страничке в Facebook. Премьерский "пост" в духе новогоднего обращения к нации появился, едва часы пробили полночь и настал, наконец, "красный день" украинского календаря – 1 сентября, когда вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
Между тем, миллионы украинцев уже в последние дни августа примерно представляли себе, с какими чувствами придется жить и бороться, начиная с 1 сентября. Им предложили "подготовиться к удару". Газета "Вести" опубликовала непраздничный прогноз роста цен на продукты питания, связав этот рост, в частности, с постепенным уравниванием украинских и европейских цен. Так, цену на овощи и фрукты пообещали, как в Польше; глядя на ценник куриного филе, уже сейчас уместно сказать – "да ты не курица, ты свинья"; госрегулирование цен на социальные продукты и вовсе ушло, как "проклятое прошлое". Твердо держатся пока лишь крупы и сахар, радует дешевеющая рыба. При таких перспективах как бы не пришлось встречать Новый год с карасем под шубой из манной каши!.. А еще то из одного места, то из другого раздается: "выворачивайте кошельки – медицина переходит на самоокупаемость", "постучите по карманам – растет тариф мобильной связи", "поскребите по сусекам – вывоз мусора подорожал"…
Но что все эти беды в сравнении с такими сладкими словами: "соглашение об ассоциации"! Как сказал классик, "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон". "Продукт" привезли. И даже распаковали. А дальше… хотите – ешьте, хотите – к голове прикладывайте.
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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