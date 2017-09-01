Хоть ешьте, хоть к голове прикладывайте. Украина "ассоциировалась" с ЕС

Украинский премьер Владимир Гройсман, не сдерживая радости, поздравил украинцев с началом действия Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Однако уже сейчас, глядя на некоторые ценники, уместно сказать – "да ты не курица, ты свинья". Дальше – больше.

"С новой вехой" поздравил своих сограждан премьер-министр Украины Владимир Гройсман: "С новой вехой нашего пути в ЕС!", – написал он на личной страничке в Facebook. Премьерский "пост" в духе новогоднего обращения к нации появился, едва часы пробили полночь и настал, наконец, "красный день" украинского календаря – 1 сентября, когда вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

Ночной праздничный отчет перед пользователями соцсети был кратким. Гройсман напомнил, что экономическая часть Соглашения действует уже полтора года, затем привел цифры по торговле Украины со странами ЕС (с пометкой "рад отметить", потому что "экспорт вырос" и "продолжаем углублять сотрудничество") и, видимо, лег спать – наверняка с чувством глубокого удовлетворения.

Между тем, миллионы украинцев уже в последние дни августа примерно представляли себе, с какими чувствами придется жить и бороться, начиная с 1 сентября. Им предложили "подготовиться к удару". Газета "Вести" опубликовала непраздничный прогноз роста цен на продукты питания, связав этот рост, в частности, с постепенным уравниванием украинских и европейских цен. Так, цену на овощи и фрукты пообещали, как в Польше; глядя на ценник куриного филе, уже сейчас уместно сказать – "да ты не курица, ты свинья"; госрегулирование цен на социальные продукты и вовсе ушло, как "проклятое прошлое". Твердо держатся пока лишь крупы и сахар, радует дешевеющая рыба. При таких перспективах как бы не пришлось встречать Новый год с карасем под шубой из манной каши!.. А еще то из одного места, то из другого раздается: "выворачивайте кошельки – медицина переходит на самоокупаемость", "постучите по карманам – растет тариф мобильной связи", "поскребите по сусекам – вывоз мусора подорожал"…

Но что все эти беды в сравнении с такими сладкими словами: "соглашение об ассоциации"! Как сказал классик, "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон". "Продукт" привезли. И даже распаковали. А дальше… хотите – ешьте, хотите – к голове прикладывайте.

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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