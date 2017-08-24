США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Ох, рано "встает" охрана. Секретная служба США пошла в перерасход

16:5324.08.2017
(обновлено: 16:56 24.08.2017)
0210
© РИА НовостиСекретная служба США уволит трех агентов из-за скандала в КолумбииСекретная служба США уволит трех агентов из-за скандала в Колумбии
© РИА Новости
Финансовые проблемы охраны Трампа влияют на отношение ее сотрудников к делу. В принципе, это все, что нужно знать злоумышленникам. Может, поэтому и конгресс не торопится увеличить бюджет президентской охраны.

Пару дней назад Секретная служба США перекрыла все подступы к Белому дому. Так надо, когда поблизости попадается бесхозный предмет. Все обошлось. Ложная тревога. Хотя даже окажись она реальной, агенты могли и не следовать инструкции. Секьюрити главы государства и его ближнего круга свой годовой план волнений за здоровье американского руководства выполнили на четыре месяца раньше срока. Если судить по их бюджету. Он исчерпан. До января за безопасность Трампа им не то что спасибо не скажут, но и не заплатят. Пока конгресс не решит иначе. 

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 
Два Совета и вот эта, или Спасет ли Трампа красота?
Миллиардер Трамп, наверное, мог бы и сам по сусекам поскрести. Оставайся он лишь миллиардером. Но он – президент США. Пожалуй, самый ограниченный президент США за всю их историю. Если не считать период, когда власть лидера Соединенных Штатов ограничивалась только севером. Впрочем, уже можно считать и его. Во всяком случае, если исходить из того, что смерти Трампу сейчас желают отнюдь не меньше, чем Линкольну тогда. Причем не только на юге, но и на севере. Так что здесь тоже "Ох, рано встает охрана". Но "встает" еще и в копеечку. 

Директор Секретной службы Рэндольф Аллес признал, что его люди превысили потолок зарплат и сверхурочных. Это 160 тысяч долларов на одного. А их более тысячи. Отставной генерал-морпех, призванный навести порядок в ведомстве, при Обаме погрязшем в скандалах и оргиях, еще не умывает руки, но уже ими разводит. По его словам, расходы растут из-за "темпов и объема оперативной работы". На глупости нет ни времени, ни уже и денег. Это с Обамой могли расслабиться. Он мало кого интересовал. А с Трампом надо всегда быть начеку. Но как, если на чеке – ноль.

К тому же зарплата и в лучшие дни уступает конкурирующим организациям. И те не только поэтому косо смотрят. Возможно, это единственная спецслужба США, которая не "копает" под президента и не ищет у него "российский след". Он сам ищет себе приключений. И в совершенно неприспособленных для его защиты от них местах. Один отпуск в гольф-клубе Нью-Джерси чего стоил. Десятки агентов были вынуждены контролировать огромный периметр вокруг травяных полей, оборачиваясь то лункой, то шариком, то клюшкой. 

Хлопот добавляют и взрослые дети Трампа. Они слишком часто колесят по стране по своим личным делам. В общей сложности под присмотром элитных телохранителей 42 тела, в том числе 18 членов Семьи. При Обаме на попечении Секретного "сервиса" находился 31 вип-человек. Постоянные перелеты, работа без выходных, еще и с таким беспокойным клиентом, которому чуть ли не ежедневно или грозят, или мысленно голову отрывают. Им молоко за вредность давать должны, а им даже на молоко не дают. Да и как защищать президента, если его даже конституция толком не защищает. 

Строго говоря, это должна была бы быть конфиденциальная информация. Финансовые проблемы влияют на отношение к делу. В принципе, это все, что нужно знать злоумышленникам, чтобы этим воспользоваться. Может, поэтому и конгресс не торопится увеличить бюджет президентской охраны. Все, что он готов дать ее сотрудникам прямо сейчас – это добрый совет: не надо так стараться, на все воля Божья.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.


Комментировать
Акценты
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена