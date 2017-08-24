Ох, рано "встает" охрана. Секретная служба США пошла в перерасход

Финансовые проблемы охраны Трампа влияют на отношение ее сотрудников к делу. В принципе, это все, что нужно знать злоумышленникам. Может, поэтому и конгресс не торопится увеличить бюджет президентской охраны.

Пару дней назад Секретная служба США перекрыла все подступы к Белому дому. Так надо, когда поблизости попадается бесхозный предмет. Все обошлось. Ложная тревога. Хотя даже окажись она реальной, агенты могли и не следовать инструкции. Секьюрити главы государства и его ближнего круга свой годовой план волнений за здоровье американского руководства выполнили на четыре месяца раньше срока. Если судить по их бюджету. Он исчерпан. До января за безопасность Трампа им не то что спасибо не скажут, но и не заплатят. Пока конгресс не решит иначе.

Миллиардер Трамп, наверное, мог бы и сам по сусекам поскрести. Оставайся он лишь миллиардером. Но он – президент США. Пожалуй, самый ограниченный президент США за всю их историю. Если не считать период, когда власть лидера Соединенных Штатов ограничивалась только севером. Впрочем, уже можно считать и его. Во всяком случае, если исходить из того, что смерти Трампу сейчас желают отнюдь не меньше, чем Линкольну тогда. Причем не только на юге, но и на севере. Так что здесь тоже "Ох, рано встает охрана". Но "встает" еще и в копеечку.

Директор Секретной службы Рэндольф Аллес признал, что его люди превысили потолок зарплат и сверхурочных. Это 160 тысяч долларов на одного. А их более тысячи. Отставной генерал-морпех, призванный навести порядок в ведомстве, при Обаме погрязшем в скандалах и оргиях, еще не умывает руки, но уже ими разводит. По его словам, расходы растут из-за "темпов и объема оперативной работы". На глупости нет ни времени, ни уже и денег. Это с Обамой могли расслабиться. Он мало кого интересовал. А с Трампом надо всегда быть начеку. Но как, если на чеке – ноль.

К тому же зарплата и в лучшие дни уступает конкурирующим организациям. И те не только поэтому косо смотрят. Возможно, это единственная спецслужба США, которая не "копает" под президента и не ищет у него "российский след". Он сам ищет себе приключений. И в совершенно неприспособленных для его защиты от них местах. Один отпуск в гольф-клубе Нью-Джерси чего стоил. Десятки агентов были вынуждены контролировать огромный периметр вокруг травяных полей, оборачиваясь то лункой, то шариком, то клюшкой.

Хлопот добавляют и взрослые дети Трампа. Они слишком часто колесят по стране по своим личным делам. В общей сложности под присмотром элитных телохранителей 42 тела, в том числе 18 членов Семьи. При Обаме на попечении Секретного "сервиса" находился 31 вип-человек. Постоянные перелеты, работа без выходных, еще и с таким беспокойным клиентом, которому чуть ли не ежедневно или грозят, или мысленно голову отрывают. Им молоко за вредность давать должны, а им даже на молоко не дают. Да и как защищать президента, если его даже конституция толком не защищает.

Строго говоря, это должна была бы быть конфиденциальная информация. Финансовые проблемы влияют на отношение к делу. В принципе, это все, что нужно знать злоумышленникам, чтобы этим воспользоваться. Может, поэтому и конгресс не торопится увеличить бюджет президентской охраны. Все, что он готов дать ее сотрудникам прямо сейчас – это добрый совет: не надо так стараться, на все воля Божья.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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