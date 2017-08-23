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Новая стратегия Дональда Трампа: все, с демократией покончено

13:3223.08.2017
(обновлено: 13:40 23.08.2017)
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© REUTERS / Goran Tomasevic/File PhotoВоеннослужащие армии США в АфганистанеВоеннослужащие армии США в Афганистане
© REUTERS / Goran Tomasevic/File Photo
Президент США заверил, что его страна больше не будет задействовать свою армию для построения демократии в других государствах. Ну а американская армия, конечно, там останется.

Американские эксперты раскритиковали новую стратегию США по Афганистану, представленную президентом Дональдом Трампом. По их мнению, победа над боевиками для достижения политического урегулирования в Афганистане – идея не новая и нереалистичная. Это не сработало при прежних президентах США, тем более не сработает сейчас, считают аналитики.

Дальше всех пошла сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд. Она очень умно отметила, что в Вашингтоне существует "страшный недостаток понимания того, что такое успех в Афганистане".

Американский военный вертолет в афганской провинции Панджшир
© REUTERS / Ahmad Masood/File Photo
Выхода нет. Дональд Трамп отказался сделать вывод из Афганистана
Действительно, что такое победа для США в Афганистане? Даже не так: какие последствия победы надеется получить? Именно о следствиях нужно говорить. Взять хотя бы Ливию или Ирак. Победа есть. Даже Каддафи с Хусейном уничтожены. А следствия этих "побед" таковы: Ливия стала государством-фантомом, где существует несколько центров власти, а значит, фактическое – и классическое – безвластие. В Ираке то же самое, даже еще хуже. Это – страна-курорт. Для террористов ИГИЛ* и прочих группировок. Такое впечатление, что над страной повесили лозунг: "Добро пожаловать в Ирак – игиловскую* житницу, кузницу и здравницу!". Взятие Мосула картины, написанной американскими политиками и стратегами, никак не поменяло. Ирак есть призрак власти, призрак правительства и призрак территории. Достигли американцы своей цели? Если только этой целью было воссоздание первобытного хаоса.

Что касается Афганистана. Американцы там уж 16 лет воюют. Британцы воевали в XIX веке гораздо меньше. Впрочем, с тем же успехом. Выходит, история ничему не научает? Выходит так.

Трамп уже подписал распоряжение об отправке в Афганистан еще четырех тысяч солдат. В настоящее время там находятся 8400 американских военнослужащих. Говорит, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами. И что американцы больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах… 

Впрочем, эти заявления больше насторожат не боевиков, а соседние страны. И вот тут мы подходим к главному. Почему Афганистан все-таки стоит того, чтобы американцы вбухивали туда сотни миллиардов долларов и получили оттуда цинковые гробы? (Подсчитано, что на операцию в Афганистане каждый час американцы в среднем тратят $4 млн). Афганистан – это военный плацдарм. Пока только потенциальный. Но серьезный и геополитически нужный. На западе – Иран (к нему у США накопилось много претензий). На востоке – Пакистан, Индия и Китай (и претензий много, и планов). На севере – среднеазиатские республики (читай – Россия). Плацдарм, в общем, хороший, перспективный. Но для того, чтобы им можно было пользоваться, надо решить проблему "Талибан"*. Победить не получается, договориться – тоже. Оно и понятно. Даже в голливудских поделках, наверно, трудно отыскать проамериканских талибов. А договариваться-то с ними Вашингтону все равно придется. Почему? Хотя бы потому, что, несмотря на все победные реляции бравых американских генералов, талибы* за 16 лет так и не были разгромлены – и даже нарастили боевой потенциал. А правительство Афганистана контролирует лишь половину территории страны. А военная кампания США в Афганистане стала самой длинной войной в американской истории. 

Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
© AP Photo / Hoshang Hashimi
Американист: заявление по Афганистану ставит Трампа в дурацкое положение
Но пойдут ли талибы* на мир с американцами? И главное – на каких условиях? Впрочем, эта проблема больше американская, а не талибская*. Так что придется Вашингтону идти на мировую с теми, кого они называют террористами, когда переговоры с ними срываются. Они уже даже себе оправдание нашли: дескать, не мы одни сотрудничаем с террористами. Не далее как накануне госсекретарь Рекс Тиллерсон повторно обвинил Москву в том, что она якобы поставляет вооружения экстремистскому афганскому движению "Талибан"*. Ну что ж! Хоть и голословно, но умно: на Россию можно списать много своих провалов. Россия – большая, выдюжит…

И еще. Трамп громогласно пообещал, что Америка больше не будет задействовать свою армию для построения демократии в мире. Дескать, задача изменить образ жизни других народов больше не стоит перед Америкой, и США будут руководствоваться реализмом при принятии решений. "Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное – этот самый реализм". Смешно, конечно. Но, думается, в отличие от "Бриллиантовой руки", американская геополитика – это многосерийный фильм. Буш-младший объявил о конце войны в Ираке. Обама обещал, как только станет президентом, вывести войска из Афганистана (наверно, окружение забыло или постеснялось напомнить Обаме об этом обещании). Трамп обещает не продвигать демократию. Даже в те страны, о существовании которых простые американцы никогда и не подозревали.

Был такой во времена императора Александра I знаменитый во всем Петербурге острослов Александр Львович Нарышкин. Его вечно окружала толпа кредиторов, поскольку он жил не по средствам и любил закатывать пиры на весь мир. Такая расточительность поглощала все огромные доходы Нарышкина. И ему часто приходилось быть щедрым только на словах. Когда ему нужно было кого-нибудь наградить, то он говорил: "Напомните мне пообещать вам что-нибудь"…

* Террористическая группировка, запрещенная в РФ 

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik 

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