Израиль плюс Аравия – а Иран в минусе. Что задумал Трамп?

Их боятся. Возможно, уважают. Но при этом им не верят – ни израильтяне, ни аравитяне. И уж тем более – Дональд Трамп. В общем, много кто сейчас смотрит на иранцев косо. Но объединиться против общего недруга никак не могут. Или – уже могут?..

По твердому убеждению американских властей, Иран является спонсором терроризма во всем мире. Между тем, по мнению нобелевского лауреата Джеффри Сакса, карикатурное представление Ирана в виде "авангарда" глобального терроризма, как выразился король Саудовской Аравии Салман, является не просто ошибочным, но и крайне опасным, потому что оно может привести к еще одной войне на Ближнем Востоке.

О Саудовской Аравии поговорим немногом позже. Сейчас – о "знаменосце" антииранской глобальной кампании: о США.

Враждебность Америки к Ирану началась еще со времен Исламской революции 1979 года и захвата в заложники сотрудников американского посольства в Тегеране.

Кстати, мало кто помнит – а в Америке об этом и не хотят вспоминать – но во время ирано-иракской войны администрация тогдашнего президента США Рональда Рейгана поддерживала режим Саддама Хусейна. И, заметьте, американцы вполне себе легко и непринужденно закрывали глаза на то, что Ирак в ходе войны применял химическое оружие.

И главное: почему США ведут тотальную борьбу с Ираном по всем фронтам? Потому что Тегеран проводит антиизраильскую политику и поддерживает, пожалуй, главных противников Тель-Авива – "Хезболлу" и ХАМАС. Почему так переполошились с ядерной программой Ирана? Да потому что на Ближнем Востоке только у Израиля есть (как принято считать) ядерное оружие, что дает ему преимущество в спорах с тем же Ираном. А что будет, если ядерной гегемонии Израиля в регионе придет конец?

Алармистские настроения израильских политиков легко передались вашингтонскому истеблишменту. Кстати, Трампа и того же Маккейна вовсе не убедили соглашения по иранской ядерной программе, заключенные с участием международных посредников. Они все равно убеждены, что Тегеран ведет нечестную игру. И в основном – против Израиля. И самое главное. Если посмотреть на весь этот американо-израильско-иранский конфликт объективно, со стороны, то в этом противостоянии трудно найти правого. В нем виноваты все. А значит – никто. Объясню. Израиль откажется от ядерного оружия, от сирийских Голан, от строительства поселений на палестинских территориях? Нет. Иран откажется от попыток доминирования в регионе, перестанет поддерживать "Хезболлу"? Тоже нет. А на чьей стороне будут США, где сильно произраильское политическое лобби, догадаться не трудно.

Но на Ближнем Востоке существует еще один фронт. Пока холодной войны. Между Ираном и Саудовской Аравией. Они в начале 2016 года разорвали дипломатические отношения. Поводами стали казнь в Саудовской Аравии авторитетного в Иране шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и последовавшие после этого нападения на саудовские дипломатические объекты в Иране. Но дело в другом. Саудиты страшатся усиливающегося влияния Ирана в регионе и его вмешательства во внутреннюю политику соседних стран и монархий Персидского залива. США и в этом конфликте ожидаемо занимают антииранскую позицию. Как-никак Эр-Рияд ходит в статусе стратегического партнера Америки. Трамп даже успел с Саудовской Аравией оружейное соглашение заключить на 110 млрд долларов. Президент США говорит, что это позволит создать для американцев тысячи новых рабочих мест. А не приведет ли этот бизнес-проект Трампа к новой, очередной "горячей" войне на Ближнем Востоке? Вполне может. А потом американцы опять будут вводить туда войска, вбухивать сотни миллиардов. И будет все продолжаться, как в старые добрые времена. Как во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии… А доллары – что? Чепуха! Презренные бумажки. Их можно много еще напечатать. В общем, "и вечный бой! Покой нам только снится"…

А на Ближнем Востоке тоже за горячими головами дело не станет. Там найдется немало правителей, которые считают, что все проблемы можно решить с помощью оружия. Эта "философия" известна давным-давно. Просто и без обиняков ее весьма точно сформулировал кровожадный Абдулла в фильме "Белое солнце пустыни": "Мой отец перед смертью сказал: "Абдулла, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня". Я долго ждал, а потом бог сказал: "Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный"".

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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