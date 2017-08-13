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Не хочешь оборонять Латвию от России? Ладно, будешь должен

10:0013.08.2017
(обновлено: 10:04 13.08.2017)
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© Sputnik / Сергей МелконовПерейти в фотобанкВоеннослужащий на международных военных учениях Summer Shield XIV в ЛатвииВоеннослужащий на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Так уж вышло, что многие настоящие патриоты Латвии живут за ее пределами. Государству от этого только плюс: гражданин числится здесь, а кормится и болеет за родину где-то там. Но периодически родина зовет – ибо враг на пороге. И тут начинается.

Нормально, когда ты ничего не делаешь и у тебя нет проблем. Когда сделал что-нибудь плохое или глупое и проблемы появились – это тоже, в общем-то нормально. Хуже, когда они возникают из-за того, что хотел сделать что-то хорошее. Ну, людям – ладно, всяких бывает. Обидно, когда хотел добра государству, а оно тебя за это привлекло. 

Когда в 2014 году мы резко осознали, что Россия хочет напасть на Латвию, в Латвии все патриоты сразу захотели ее защищать. Кто чем. Кто сапоги купил, кто просто денег взял на сапоги, кто наваял букв в соцсетях. Те, что посерьезнее, по доброму приглашению государства записались в резерв. Мол, будет война – зовите. Если что, мы огого. 

Мэр Риги Нил Ушаков
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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А про Путина так и не сказал. Патриоты Латвии обиделись на мэра Риги

Так уж получилось, что многие настоящие патриоты страны живут за ее пределами. Дома как-то с работой не то, а если есть, то либо работать надо, либо не работать, но искать вторую работу. Проще свалить от соблазнов и заставить себя трудиться исключительно на благо накоплений в какой-нибудь из европейских стран с повышенной ставкой. Государству от этого только плюс: гражданин числится в своей стране, а кормится где-то там. Да, есть тоска по родине, по милым сердцу болотам, но главная тоска – по ощущению полноценности, которая у латыша может быть только в Латвии. Возможно, поэтому у многих возникает когнитивный парадокс – покидая страну, эти люди становятся ее патриотами. Родина о них тоже старается не забывать. Особенно Родину интересуют налоги и доходы поуехавших. И, разумеется, оставленные в Латвии подписи под разными документами. 

Раз объявлено, что завтра война – надо готовиться. Хотя бы на бумаге, поскольку главное – отчетность, а она, уж извините, хлеб для многих структур. Набрали резерв для нанесения России чудовищного поражения? Все подписались? Хорошо, отчитайтесь. И все бы ничего, но кому-то в голову пришла дурацкая мысль этих резервистов хотя бы разок собрать, в глаза посмотреть. Журналистов позвали, фотографов, оркестр военный. Протрубили сбор… и пришло на него полтора землекопа. И все бы ничего, замяли бы как-нибудь, но есть же эта отвратительная российская пропаганда, которая все вынюхала и позубоскалила из-за своих зубчатых кремлевских стен. 

Военнослужащие США на международных военных учениях Summer Shield XIV в Латвии
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Вот село!.. Латвия загнала натовцев в место, что прилично и не назовешь

Тогда военные решили, что тех, кто на следующий сбор не явится – будут штрафовать. Что ж это вы, товарищи, подписи ставили, мамой клялись, кепку натовскую в пакетике урвали, а когда государство свистнуло, то отозвалось только эхо? "Так у меня семья, работа", – отреагировал кто-то тускло в сетях. "А у нас война по расписанию", – возразили военные. "Так войны же нет", – промямлили в ответ. "Так с такой дисциплиной никогда и не будет!".  В общем, кто не явится – я не виноват. И объявили новый сбор.

Теперь пришло время вспомнить о патриотах за рубежом. Они к своим хозяевам: мол, отпустите с работы на борьбу с российской агрессией, ну очень надо. Дальше дадим слово газете Latvijas Avīze: "Англичанин мне так и сказал – меня законы твоей Латвии не интересуют, ты в Англии и работаешь на меня. Не хочешь – уходи, возьму на твое место другого", – рассказывает Айвар. "Никому здесь нет дела до каких-то моих обязательных учений – езжай, вернешься – снова бегай по агентствам, ищи работу". В Латвии, где Айвар задекларирован, он давно уже не проживает. Сестра отправила ему в Англию сфотографированное письмо из полиции с приглашением подписать протокол и оплатить штраф.

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
Прибалтика: комплексы для борьбы с комплексами. И с Россией

Тяжела и неказиста жизнь простого резервиста. И вопросы его докучают нынче – вам и не снилось. Государство или работа? Семья или Родина? Хозяин или штраф? Деньги или харизма? Врагу не позавидуешь. 

Но давайте по традиции закончим чем-то жизнеутверждающим. Например, вот так. В любой войне нужна решительность, да? Значит, резервист должен уметь отвечать на самые ответственные вопросы. Желательно быстро и окончательно. Поэтому такая ситуация – это уже учения. Давай, резервист, тренируй ответственность! Будь готов к принятию решений. А не готов – неси деньги. Если войну еще как-то можно отменить, то деньги, товарищи, еще никто не отменял.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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