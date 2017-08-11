Пушки вместо масла: Европа столкнулась с новым кризисом

В Европе пушек становится все больше. А масла – все меньше. В прямом смысле слова. Цены на сливочное масло резко подскочили – до рекордных величин. И потянули за собой всю ценовую цепочку. А все начиналось, говорят эксперты, три года назад.

Европу маслом не испортишь, если только она сама себя не обезобразит донельзя. И к последнему, похоже, Европа все ближе и ближе. Сгущаются тучи, а рук их развести – не хватает. Коротки. Чтобы самой себе навредить, длины хватило, а вот чтоб уберечься от того же "дизельгейта" – уже нет. И не только от него. Как выясняется, в ЕС назревает масляный кризис. В Европе? Сливочное масло – дефицит? Да ладно, скажете вы.

Не "да ладно". Реально, местные кондитеры уже "крокодильими" слезами захлебываются: мол, обменялись три года назад Брюссель и Москва санкционными "комплиментами", а нам теперь – до Рождества бы дотянуть. Своего-то масла еле-еле хватает. Затревожились и европейские любители круассанов по утрам. Излюбленное лакомство постепенно превращается в золотой деликатес. Цены на масло в июне в годовом выражении резко подскочили, почти на 20%, достигнув рекордных величин. Если так дело пойдет и дальше, то к Рождеству и Новому году праздничные кексы и круассаны не все смогут себе позволить.

Справедливости ради стоит отметить, что причина – не только в обоюдных "любезностях". Как и в "дизельгейте" – стечение сразу нескольких обстоятельств. Первое – увеличился мировой спрос на масло. Помните, не так давно был оспорен тот факт, что потребление этого вкусного сливочного продукта влияет отрицательно на сердечно-сосудистую систему. Многие тут же оттолкнули заменители и вновь стали масло потреблять. Второе – китайцы прониклись к нему так, что готовы перекупать контракты на поставку понравившегося им продукта (наверное, стали богаче жить и позволять себе всякие вольности). Третье – производство сливочного масла в странах ЕС уже несколько лет продолжает падать. Как сообщила на днях Еврокомиссия, в мае 2017 года производство в Европе упало на 5% в годовом исчислении. А запасы сократились на 98%, добавляет CNN.

Вот вам и дальновидная политика недальновидных европейских чиновников. На долю России, как сообщали западные СМИ, до обмена санкциями и контрсанкциями приходилось до 24% экспорта сливочного масла из ЕС. После отказа Москвы закупать его европейским производителям пришлось резко сокращать и производство, и поголовье коров. Сократили. Тут как раз очередная волна спроса подоспела – а спрашивать уже не о чем. Так, глядишь, французы, англичане, немцы, итальянцы (список можно продолжать) за круассанами в Россию соберутся. У нас-то проблем с маслом нет. А уж с мукой – для кексов, чизкейков – и подавно. Welcome!

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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