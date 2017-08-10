Вы слишком много кушать! В Киеве объяснили большие траты украинцев на еду

Министр социальной политики Украины Андрей Рева нашел причину больших расходов населения на еду. И, по его стойкому убеждению, дело вовсе не в заоблачных ценах и мизерных доходах.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева раскрыл секрет больших расходов украинцев на продукты. Оказывается, всему виной не заоблачные цены и мизерные доходы, а культура питания! Откровения снизошли в эфире одного из украинских телеканалов. После вопроса журналистов, почему немцы тратят на еду 14% от доходов, а украинцы все 50%, министр ударился в пространные рассуждения. Они свелись к тому, что налицо различия культуры. Дескать, немцы привыкли экономить, да и питаются они по-другому. А вот украинцы любят хорошо поесть.

В качестве наглядного примера господин Рева рассказал о своем отце, который ради вкусной и обильной пищи предпочитал экономить на чем-то другом. И вообще, министр социальной политики пришел к выводам, что виной всему голодомор и многочисленные войны. Дескать, наголодались украинцы за свои прошлые жизни, вот и не могут себе отказать в борще и галушках. Да и цены на продукты, по мнению Андрея Ревы, лишь подтверждают его выводы. Ведь их стоимость, что в Германии, что на Украине приблизительно равна. Кстати, так же, как и на энергоносители. В общем-то, по этим показателям Украина за три года действительно стала "це Европой". А вот о разнице уровня доходов министр предпочел тактично умолчать. А может быть, он и не в курсе. Но сравнение явно не в пользу украинцев.

Для примера, размер средней пенсии в Германии около 1000 евро, а на Украине пенсионеры выживают на 50 долларов. Учитывая, что, по словам Андрея Ревы, уровень цен приблизительно одинаковый, то украинские пенсионеры не просто едят меньше немецких, но и вообще удивительно, как они от голодной смерти не умирают. А ведь велик риск того, что в скором времени стоимость продуктов на Украине значительно превысит европейские показатели. Ведь государство отказалось от регулирования наценок на жизненно важные продукты питания, чтобы снизить давление на бизнес. И теперь от размера накруток тех самых бизнесменов не останавливает ничто. Не сложно представить, как это отразится на культуре питания украинцев. Расходы на продукты, скорее всего, возрастут. А вот станут ли жители Украины при этом больше есть – совсем не факт.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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