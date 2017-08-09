"Криминальные мигранты" заполонили Киев. Виновата Москва

В украинской полиции наконец поняли, отчего в стране такая тяжелая ситуация с преступностью: из России "воры в законе" побежали на Украину. Потому что там им хорошо. А в России – плохо. Но вывод из этого в Нацполиции сделали просто потрясающий.

Россия забрасывает на Украину отряды "воров в законе", уверены в Киеве. По мнению главы украинской Нацполиции Сергея Князева, таков план Москвы по дестабилизации ситуации в стране. В качестве доказательства он приводит недавнее задержание в международном аэропорту "Борисполь" "вора в законе" Резо Бухникашвили (Пецо). По догадке главного украинского полицейского, "криминальный мигрант" (как назвал прибывшего сам Князев) никак не мог самостоятельно догадаться отправиться в незалежную. Наверняка получил команду из Кремля "дестабилизировать криминогенную обстановку" на Украине. И таких преступных элементов из России за последние семь месяцев глава украинской Нацполиции насчитал аж 29. Не сами же они решились податься в Киев, правда ведь? – рассуждает он.

И как удачно все это встроилось в общую картину мира Сергея Князева. Наверняка он представил, как где-нибудь в застенках Лубянки преступников сначала пытают, потом гипнотизируют или сулят несметные богатства, лишь бы заставить расшатывать ситуацию в соседней стране. Где еще никогда не было так тихо и спокойно. Министр внутренних дел Арсен Аваков, например, утверждает, что преступность снизилась на 10-20% по сравнению с предыдущим годом. Не упоминает, правда, что год назад он докладывал о росте той же преступности на 30-40%. Цифра, кстати, умопомрачительная.

И не смущает главу Нацполиции, что Бухникашвили в аэропорту встречали местные дружки с поддельными украинскими документами. В России-то Пецо чувствует себя не очень уютно. Все его "подвиги" российским правоохранителям прекрасно известны. Так что особо не развернешься. Вообще-то, за такое Киев мог бы и политическое убежище дать. Но Бухникашвили вместо этого из Украины выдворили. И правильно, вообще-то. Зачем Украине еще один криминальный мигрант, когда своих преступников хватает – что бы ни говорили в украинском МВД. Ведь сейчас, по сути, Украина превратилась в сплошное "гуляй-поле", где преступникам всех мастей – просто рай.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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