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Устав от первой леди. Французы вернули жену президента в семью

19:0408.08.2017
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСупруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в ПарижеСупруга избранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на церемонии инаугурации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Эммануэль Макрон отказался от закона о государственном статусе своей жены со всеми причитающимися ей за это дело бонусами. Он не побоялся спуститься с вертолета на подлодку. Победил в рукопожатии американского президента… А тут отступил.

Устав от первой леди. Французы вернули жену президента в семью
Что хотела, то и получила. Думала, правда, что это будет "устав первой леди". Но вышло, что, устав от первой леди слишком быстро, французы так же быстро поставили ее на место. Потребовалось всего пару дней и больше двухсот тысяч подписей, чтобы президент понял, если их не остановить, такими темпами они доберутся и до семизначных цифр. А это уже бунт. В общем, решил Эммануэль Макрон отказаться от закона о государственном статусе своей жены со всеми причитающимися ей за это дело бонусами. 

Ограничится она более скромным, почти домашним регламентом, не требующим созыва парламента и внесения изменений в конституцию, а также не предполагающим дополнительные деньги за выполнение Брижит своих супружеских обязанностей. Название "Хартия прозрачности". Главный принцип: не стыдно у кого видно. Как сказали в Елисейском дворце, это, чтобы "остановить лицемерие и прояснить ситуацию". Чье лицемерие, не сказали. Но вряд ли их собственное. Для них-то ситуация яснее ясного. Хартия вместо устава – это, как фианиты вместо бриллиантов. Сразу понимаешь, что хотели большего, но не хватило ресурсов. 

И среди фианитов попадается такой, что не отличишь от драгоценности, если не знаешь. Но тут-то все знают, что это совсем не тот камень в ее огород, на который мадам Макрон рассчитывала. Она уже замахивалась на славу Жозефины. По примеру спутницы Наполеона, имевшей слабость к редким животным, взяла даже шефство над детенышем панды, что родился и в отличие от близнеца выжил в Парижском зоопарке. Лучше б этим и ограничилась. Ведь теперь все увидели, что это точно не Жозефина. 

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже
© AP Photo / Pool/ Thibault Camus
Ля фам и не снилось. Франция восстает против первой леди

И дело не в том, что она была старше императора всего на шесть лет, а не на 24. Бонапарт о своей первой супруге говорил, что она помогла ему установить национальное единство. Благодаря доброте и такту Жозефина действительно пользовалась большой популярностью. И совсем не только потому, что жена. Брижит французы захотели оставить только женой. То есть, по сути, публично вернули ее исключительно в лоно семьи. Ей, конечно, никто не запретит заниматься, как хотела, организацией приемов на высшем уровне, рассаживанием гостей за президентским столом или разработкой меню для них. Но, как и обещал ее благоверный, когда был кандидатом, бескорыстно. 

Иначе говоря, Макрон отступил. Впервые после инаугурации. Он не побоялся спуститься с вертолета на подлодку. Победил в рукопожатии Трампа. С Путиным "на ты" перешел. А тут отступил. Видимо, ему кто-то очень доходчиво объяснил, что глава государства, как бы выступающий против кумовства и семейственности во власти, не может одновременно быть исключением из своих же правил. По крайней мере, не так сразу. Зато теперь его могут похвалить за гибкость. Хотя могут и обвинить в слабости. Причем, дважды. Вначале сдался жене, затем сдал жену. "Разве этому я тебя учила?", – вправе теперь спросить она у него. 

И, вполне вероятно, что Эммануэль еще горько об этом пожалеет. Даже, если это как-то и остановит падение его рейтинга, он вряд ли сумеет воспользоваться им в домашних условиях. Ведь без "устава первой леди" для него в семье начнутся неуставные отношения. И не важно, кто из них президент. Кстати, и судьба детеныша панды теперь под вопросом. Брижит же за это тоже не заплатят. А в этом смысле она совсем – не Бардо.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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