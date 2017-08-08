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Скандинавия угодила в натовскую сагу. Совсем не героическую

16:5308.08.2017
(обновлено: 16:56 08.08.2017)
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© Фото : HansjornСкандинавские флагиСкандинавские флаги
© Фото : Hansjorn
США увеличивают свое военное присутствие в Норвегии. И одновременно пытаются как можно сильнее привязать к НАТО "нейтралов" Швецию и Финляндию. И все это, конечно же, ради мира на земле. Ради чего же еще.

США и НАТО продолжают воплощать в жизнь планы по милитаризации Скандинавии. Причем о том уже бьют тревогу местные эксперты и журналисты. В Норвегии увеличивается ударная авиационная группировка. Так, на авиабазе в Эрланде будут размещаться 56 самолетов F-35, которые могут, по словам военных аналитиков, могут быть использованы для рейдов с ядерным оружием на борту на территорию России. Кроме того, создается мощная военная инфраструктура на севере Норвегии – в непосредственной близости от баз российского Северного флота. Также норвежское правительство разрешило продлить пребывание в стране американских морских пехотинцев еще на год. А еще в Норвегии и Дании размещаются морские элементы американской системы ПРО. 

Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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И, наконец, в Пентагоне не скрывают, что хотели бы иметь военную базу на стратегически важном шведском острове Готланд в Балтийском море. И хотя Швеция – не член НАТО, такое развитие событий вполне возможно, говорят эксперты. Одна из целей американского плана милитаризации Скандинавского полуострова как раз и состоит в том, чтобы как можно сильнее привязать и интегрировать в НАТО "нейтралов" – Швецию и Финляндию. Ведь если идти законным путем и проводить в этих странах референдумы о вступлении в альянс, то далеко не факт, что их итоги понравятся Вашингтону.

Но есть другой вариант – интеграция этих стран в структуры альянса. То есть, тихой сапой повязать Стокгольм и Хельсинки какими-то, на первый взгляд, ничем не обязывающими документами. Вот, например, власти Швеции и Финляндии недавно присоединились к возглавляемым Великобританией Объединенным экспедиционным силам быстрого реагирования. Цель этих сил благородная – предотвращение всяких чрезвычайных военных ситуаций и, так сказать, недоразумений. А на деле? Эти экспедиционные силы, согласно уставным документам, будут руководствоваться стандартами и процедурами НАТО…

То есть, альянс хочет прикрыться каким-то благородными миссиями и лозунгами, даже говорит, что это какие-то "посторонние", не натовские силы. Но говорить, как известно, это одно, а делать – другое. Нос-то натовский из всей этой затеи все равно виден издалека. И тут – как ни назови. Есть такая русская поговорка: черного кобеля не отмоешь добела. Это как раз об Объединенных экспедиционных силах высокой готовности…

Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США
© AFP 2017 / Wojtek Radwanski
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Ну а что же сами шведы и финны? Шведы теперь, после вступления в "экспедиционный корпус", с чистой совестью (или на "голубом глазу"?) говорят, что стране нельзя вступать в НАТО. Министр обороны Петер Хультквист так и разъяснил всему миру: Швеции следует самостоятельно укреплять свой военный потенциал, поскольку вступление в НАТО приведет к росту региональной напряженности. Эк вывернул! (Интересно, в Кремле оценили юмор?). А укреплять своей военный потенциал шведы будут с США и Германией. Стокгольм уже подписал с ними договоры о расширении военного сотрудничества. 

Да и финны вроде бы всегда были против вступления в НАТО. Тут надо понимать тонкую финскую душу: вступишь в альянс – потеряешь преференции в торговле с Россией. А оно им надо? Но в Объединенные экспедиционные силы на всякий случай записались. 

И последнее. Согласно данным исследования психологов Технического университета Дрездена, более 160-ти миллионов граждан Западной Европы (свыше 30%) страдают психическими расстройствами. Причем лидирует по числу граждан, страдающих психическими заболеваниями, Норвегия…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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