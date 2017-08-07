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Бабка надвое сказала. Максин Уотерс как "язык" американской демократии

17:1207.08.2017
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЧлен Палаты представителей США Максин УотерсЧлен Палаты представителей США Максин Уотерс
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Похоже, всем, кто зовет себя "американской элитой" очень хочется сразу после Трампа все-таки взяться за Путина. Но проговорилась именно Уотерс. И ее можно понять.

"Кабы при моей работе бабы не нужны были, я бы с ними слова не сказал… Языком метут, как помелом машут, заразы!". В конгрессе США после выступления их коллеги Максин Уотерс на канале АВС вора в законе по кличке "Ручечник", наверное, поддержали бы так же, как и усиление антироссийских санкций. Без вариантов. По крайней мере, мужики. И не то чтобы они сами были более сдержанными или подбирали выражения. Но эта мадам всего в двух словах умудрилась выдать сразу и внутреннюю, и внешнюю политику Соединенных Штатов. 

Здание Конгресса США в Вашингтоне, архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Уотерс-гейт: в конгрессе США свои "тараканы" завелись

"Когда разберемся с Трампом, нам нужно взяться за Путина. Он следующий", – ответила конгрессвумен так, будто не слышала, что спрашивали у нее о Майке Пенсе: будет ли он лучше нынешнего хозяина Белого дома в случае его импичмента? Это, конечно, была оговорка. Однако не переспроси ведущая, "Путин или Пенс?", никто б ее и не заметил. "А, Пенс", – поправилась после наводящего уточнения Уотерс. Как показалось, с какой-то грустью даже. Потому что так хочется ей после Трампа все-таки взяться за Путина и не размениваться на Пенса. И всем, кто зовет себя здесь "американской элитой", этого хочется. Причем некоторым даже до Трампа. 

Но проговорилась Уотерс. И ее можно понять. Она как акын. Только тот – что видит, то поет. А эта – что слышит, тем и бредит. Быть может, она и не лицо истеблишмента, но его язык. В смысле, что у них на уме, то и у нее не держится. А если у них в голове такая "путинница", что ж вы хотите от старушки, кроме, как у нас это называется, ОБС. Что значит "одна бабка сказала". Слухи и сплетни – они же так и распространяются. А Уотерс обитает в самом эпицентре их производства. Законодатель, она-то знает, что главное – это не буква, а дух. Тем более, если некоторые буквы совпадают. А у Пенса и Путина – сразу две. Не мудрено и перепутать. 

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Еще и Славик. Страшные подозрения американских сенаторов подтвердились

Она на этом собаку съела. Хотя настоящая слава пришла лишь в 79. Если бы не победа Трампа, Уотерс даже в конгрессе не все бы знали. А так благодаря своим невинным и наивным опечаткам она прочно вошла в сознание масс. Автор таких хитов, как… "Путин продолжает атаковать Корею" – это когда она спутала ее с Украиной. Созвучно же. "Трамп и Путин – не разлей вода" – это, когда она спутала Путина с Трампом. Модно же. "Свободу Лимпопо!". Тут, конечно, помогли. Идея Корнея Чуковского. Слова Лексуса и Вована – от имени украинского премьера Гройсмана попросили ее спасти молодую африканскую демократию от Путина. Но музыка-то души. 

Похоже, проблема Максин Уотерс – в том, что российского президента она воспринимает слишком буквально. Да, в переводе с английского put in – это вмешиваться. Но даже на их языке у этого выражения очень много иных значений. Но Уотерс лучше об этом даже не думать. Тогда точно без Фрейда уже никак не обойдется. Впрочем, американцы вправе решить, что не так уж Максин и далека от истины, когда предлагает после Трампа сразу взяться за Путина. Ведь Майк Пенс уже заявил, что не собирается становиться президентом США и даже оскорбился от такого предположения. А Владимир Путин-то промолчал.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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