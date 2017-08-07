Зуб за зуб, а за зуб еще зуб. Чем ответят США на высылку дипломатов из РФ

Вашингтон к 1 сентября решит, как он будет реагировать на высылку американских дипломатов из Москвы. Которая, как известно, стала ответом на дискриминационные меры США. Что решит Белый дом: дальше поднимать ставки или все же начать разумный разговор?

Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Похоже, в США эта простая житейская истина неизвестна. Иначе объяснить упорство Вашингтона в "дипломатической войне" просто невозможно. Белый дом вдруг счел себя пострадавшей стороной из-за решения Москвы уравнять число американских дипсотрудников в РФ с числом российских дипломатов в США. И решил дать на это соответствующий ответ к первому сентября. О чем и поспешил заверить Сергея Лаврова его коллега Рекс Тиллерсон. Правда, тут же оговорился, что США по-прежнему хотят сотрудничать с Россией и рвать все связи из-за разногласий бессмысленно.

Кто бы спорил. Кремль всегда заявлял о своей готовности к диалогу, но на правах равных партнеров, а именно это, видимо, и не устраивает Белый дом. США уже давно привыкли, что любые их капризы выполняются беспрекословно, причем за счет исполнителя. И понимание того, что с Москвой такой тон недопустим, похоже, в светлые головы в Вашингтоне до сих пор не приходит. Иначе чем еще объяснить поистине детское недоумение от высылки американских дипломатов и запрета на использование "дачи" в Серебряном Бору. А ведь Россия более полугода предупреждала о вероятности таких шагов со своей стороны и по-хорошему пыталась решить вопрос с возвратом российской дипсобственности в США.

Не достучались – и дали ответ, причем симметричный. Проняло. Аж до судорог и зубовного скрежета. Теперь вот очередной мозговой штурм предпринимают, чтобы ответить. А ведь всего-то – не надо было начинать. Высылка российских дипломатов уже уходившей на тот момент администрацией Обамы – возможно, на это Россия бы так и не ответила. Точнее ответила бы ровно так, как это сделал Владимир Путин, пригласив детей американских дипломатов на новогодний праздник в Кремле. Проблема в том, что Вашингтон исправить ситуацию за полгода так и не удосужился. Ни с фактическим арестом российской дипсобственности в США. Ни с вопросом о высланных российских дипломатах. С их заменой устроили целое представление, отказывая новым сотрудникам посольства РФ в выдаче виз. Если Вашингтон и дальше продолжит раскручивать эту спираль, то сотрудничать и дальше в таких условиях будет ой как непросто. Может быть, стоит все-таки семь раз подумать?

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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