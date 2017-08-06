Новый фестиваль в Юрмале: нетрадиционная гордость и традиционный стыд

Был когда-то в Юрмале фестиваль "Новая волна". Был да сплыл. И стало в городе как-то малость скучновато и немного безработно. Тогда обратились к одной умной женщине (которая к тому же еще и поет): что делать. Она придумала. Лучше бы не придумывала.

Люди историю любят. Даже свою историю болезни. Только у большинства это – не от любви к знаниям. Дело в чувствах. Прошлое обязательно что-нибудь вызывает, и не важно, в общем-то, какое оно. Важно, как привыкла на него реагировать ваша психика. В основном это чувства либо гордости, либо стыда. В массовом – в основном гордости, в личном – в основном стыда.

Еще относительно недавно в Юрмале громко и помпезно для нашей прибалтийской тиши (или, как считают пессимисты, глуши) проходил фестиваль "Новая волна". А поскольку нашему патриотическому обществу не все равно, что думают в Москве, то в целом оно фестивалем гордилось. Примерно так: "А у нас в Латвии тут вот ваш фестиваль. Знаете, почему у нас? Потому что у нас тут цивилизация, а не то, что у вас там".

Но это в целом. В частности, конечно, нам было стыдно. Стыдно, что русская речь кругом, стыдно, что русская речь напитки заказывает, а мы носим, в общем, что она царит, а мы обслуживаем. Нормальные латышские люди, знающие из русского только мат, чувствовали себя в этой среде неловко. И стыдились. Поэтому европейски ориентированные люди, которые стыдятся вещей традиционных и гордятся нетрадиционными, решили этот бардак прекратить. В Москве по поводу "Волны" малость пошумели нам на потеху, и бардак прекратился.

В итоге, когда "Волна" ушла, обнажив после себя подводные камни, и в Юрмале наступила звенящая тишина – вдруг из всех кустов завопили обслуживающие: мол, клиенту гипс сняли, а рука все равно болит и чешется. Было густо, стало пусто. А свято место, коим вне сомнения является зал Дзинтари, требует жертв и приношений. Чем-то же надо гордиться прямо сейчас, а не бесконечно вспоминая что-то из прошлого.

Тогда вспомнили, что есть же Лайма Вайкуле – женщина, которая поет, танцует и водит разную дружбу с разными дружными людьми, которые в свою очередь либо поют, либо танцуют. И взялась певица за организацию нового фестиваля. От молодых талантов отказались, зато вспомнили о немолодых. "Неновая волна" вышла в свет, в общем-то, неплохо, не так громко, как предыдущая. Зато со всякими иностранными певцами прошлого века. Гордость снова стала просыпаться.

Нормальный патриот гордится Лаймой Вайкуле, но когда она начинает говорить по-русски… у всех любящих свою страну почему-то появляется чувство стыда. А тут еще приехал гражданин Крис Норман из Великобритании и давай тоже со всеми общаться не на свободных языках Евросоюза, а на этой вашей тоталитарной речи. "Spasibo", "Dobro pozhalujsta" – от этих слов наше общество покраснело и начало привычно сгорать от стыда.

Патриоты, конечно, кинулись к интернету и давай там задавать сложные и каверзные вопросы гражданке Вайкуле, писать в ее адрес разные определения, чтобы хоть частично снять жар с лица и камень с души. Вспомнили предыдущие прегрешения, обсудили возможные будущие. Некоторых в интернете расстреляли без суда и следствия, в общем, выпустили полезный пар, слили скопившийся конденсат.

Теперь слово за депутатами и евроинтегрированными чиновниками. Понятно, что с товарищем Норманом так, как с Кобзоном, не поступишь. Крым ему не пришьешь, в черные списки не внесешь – могут по шее постучать. Но что-то делать надо. Лучше всего надавить на женщину, которая поет. Нет, пусть себе поет по-русски, главное, чтобы не разговаривала. Еще лучше, чтоб перестала понимать. Ведь вместе с пониманием приходит и стыд. А когда ничего не понятно – тогда и стыдиться нечему. Такая вот история.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия

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