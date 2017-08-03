До первой звезды – нельзя. Америке и неба стало мало, и земли

Давно замечено. Если у нас "утром в газете – вечером в куплете", то в Штатах: "сегодня в кино – завтра вот оно". Те же башни-близнецы Голливуд взрывал до тех пор, пока они не исчезли по-настоящему. "Фабрика грез" ввела даже рейтинг "проклятых фильмов". Хотя и у них не все одинаково трагично. Есть и смешно. К примеру, "Люди в черном". Для всех – фантастическая комедия, а для НАСА – руководство к действию. Пришельца-жука или существо с отрастающей головой пока не обнаружили, но должность для борьбы с ними уже ввели. И не только с ними, но и с нами.
Как следует из описания вакансии на сайте ведомства, "офицер планетарной защиты", так называется эта специализация, должен заниматься и защитой других планет от земного биологического материала, а не только наоборот. Как это, не поясняют. Но сколько за это – уже решили. И это, правда, космический размах. Зарплата – 187 тысяч долларов в год. Далеко не каждый астронавт получает такие деньги. Даже если он действительно далеко. Впрочем, и "вселенскому защитнику" обещают частые командировки. Опять же без уточнения, только лишь в пределах Третьей планеты или нет.
На самом деле в штатном расписании НАСА этот пост существует уже не первый год, и в Европейском космическом агентстве тоже. Однако сейчас американцы решили его модернизировать с учетом текущего момента. Как говорят, у них сложился образ идеального кандидата. Он должен как минимум год отработать на высоком государственном уровне, разбираться в планетарной защите, быть дипломатичным и принимать выгодные решения по итогам "сложных многосторонних дискуссий". Любопытно, дискуссий с кем? Может, есть смысл для начала попробовать этого человека в Госдепе или в Белом доме, прежде чем доверять ему контакты с иным разумом.
Но это же науке неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. А в Штатах знают: ее там быть не должно, пока они с этим не определились. Так что, в их понимании чужим даже до первой звезды – нельзя. Хотя у нас сказали бы проще, "нам – до звезды". Максимум пользы от этого "вселенского защитника" в том, что сценаристы "Men in black" для очередной франшизы уже не будут брать сюжет с потолка, а возьмут его в качестве научного консультанта. На это, пожалуй, он сгодится. Тем паче, если перейдет в НАСА из госслужбы. Они там все с воображением.
Есть, конечно, и более бесполезные специальности, но за них так не платят. Поэтому в списке ненужных профессий "офицер планетарной защиты" займет достойное второе место. На первом здесь с некоторых пор должность президента США. Кстати, пару лет назад Дональд Трамп согласился сняться в третьей части фильма-катастрофы "Акулий торнадо" именно в роли главы государства. Не снялся. Но, выходит, сработала кинопримета. Он им стал. Вот и думай теперь: а что, если бы ему предложили роль в "Людях в черном". У НАСА уже был бы "планетарный офицер". Хотя, может, ему и предлагали. Только роль пришельца. В смысле, того, кто не от мира сего.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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