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До первой звезды – нельзя. Америке и неба стало мало, и земли

18:0003.08.2017
(обновлено: 18:01 03.08.2017)
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© NASA / JPL-CaltechРисунок звезды, которая поглощена сверхмассивной черной дыройРисунок звезды, которая поглощена сверхмассивной черной дырой
© NASA / JPL-Caltech
В Америке много чего есть. И много кого. А такого человека – до сих пор не было. Хотя нужен, говорят, позарез. Речь-то идет ни много ни мало – о спасении мира. Поэтому и зарплата – вполне достойная.

Давно замечено. Если у нас "утром в газете – вечером в куплете", то в Штатах: "сегодня в кино – завтра вот оно". Те же башни-близнецы Голливуд взрывал до тех пор, пока они не исчезли по-настоящему. "Фабрика грез" ввела даже рейтинг "проклятых фильмов". Хотя и у них не все одинаково трагично. Есть и смешно. К примеру, "Люди в черном". Для всех – фантастическая комедия, а для НАСА – руководство к действию. Пришельца-жука или существо с отрастающей головой пока не обнаружили, но должность для борьбы с ними уже ввели. И не только с ними, но и с нами.

Как следует из описания вакансии на сайте ведомства, "офицер планетарной защиты", так называется эта специализация, должен заниматься и защитой других планет от земного биологического материала, а не только наоборот. Как это, не поясняют. Но сколько за это – уже решили. И это, правда, космический размах. Зарплата – 187 тысяч долларов в год. Далеко не каждый астронавт получает такие деньги. Даже если он действительно далеко. Впрочем, и "вселенскому защитнику" обещают частые командировки. Опять же без уточнения, только лишь в пределах Третьей планеты или нет.

На самом деле в штатном расписании НАСА этот пост существует уже не первый год, и в Европейском космическом агентстве тоже. Однако сейчас американцы решили его модернизировать с учетом текущего момента. Как говорят, у них сложился образ идеального кандидата. Он должен как минимум год отработать на высоком государственном уровне, разбираться в планетарной защите, быть дипломатичным и принимать выгодные решения по итогам "сложных многосторонних дискуссий". Любопытно, дискуссий с кем? Может, есть смысл для начала попробовать этого человека в Госдепе или в Белом доме, прежде чем доверять ему контакты с иным разумом.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
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Хотя в их истеблишменте любого возьми – подойдет. Каждый знает, как общаться, если кто-то не согласен; а в стремлении спасти все живое от всего, что живет не по правилам США, они уже давно переросли международное право. Вот, скажем, Россия. Как могли, на земле они ее уже ограничили. Остались звезды. Так что туда им и дорога. Видимо, дошел, наконец, до них смысл наших песен. А там и на Марсе яблоням цвести. И "на пыльных тропинках далеких планет останутся НАШИ следы". И "долетим МЫ до самого Солнца". Пусть и не до него, но у нас есть, на чем летать. С ними же вопрос, как космос за иллюминаторами МКС. Открытый.

Но это же науке неизвестно, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. А в Штатах знают: ее там быть не должно, пока они с этим не определились. Так что, в их понимании чужим даже до первой звезды – нельзя. Хотя у нас сказали бы проще, "нам – до звезды". Максимум пользы от этого "вселенского защитника" в том, что сценаристы "Men in black" для очередной франшизы уже не будут брать сюжет с потолка, а возьмут его в качестве научного консультанта. На это, пожалуй, он сгодится. Тем паче, если перейдет в НАСА из госслужбы. Они там все с воображением.

Есть, конечно, и более бесполезные специальности, но за них так не платят. Поэтому в списке ненужных профессий "офицер планетарной защиты" займет достойное второе место. На первом здесь с некоторых пор должность президента США. Кстати, пару лет назад Дональд Трамп согласился сняться в третьей части фильма-катастрофы "Акулий торнадо" именно в роли главы государства. Не снялся. Но, выходит, сработала кинопримета. Он им стал. Вот и думай теперь: а что, если бы ему предложили роль в "Людях в черном". У НАСА уже был бы "планетарный офицер". Хотя, может, ему и предлагали. Только роль пришельца. В смысле, того, кто не от мира сего.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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