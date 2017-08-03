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Крапленые карты. Премьер Японии перетасовал правительство

17:2903.08.2017
(обновлено: 17:53 03.08.2017)
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© REUTERS / Toru HanaiПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании нижней комиссии по бюджету в парламенте в Токио. 24 июля 2017Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании нижней комиссии по бюджету в парламенте в Токио. 24 июля 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Посыпался кабинет Абэ, как карточный домик. Все, что оставалось премьеру – собрать эти карты и разложить их вновь.

Крапленые карты. Премьер Японии перетасовал правительство
"Всем спасибо. Все свободны. А вас я попрошу остаться…". И список неприкасаемых. Экстренное заседание японского кабмина премьер мог уложить в несколько слов и пару минут. А не держать страну в напряженном ожидании. Хотя, как говорят местные эксперты, ничего особенного она и не ждала. И уж тем более не напрягалась. Люди же знают, что все это Синдзо Абэ затеял из-за чрезвычайного падения рейтинга, потому что сами его уронили. И уронят еще, если их не устроит то, какие оргвыводы он сделал. А устроить их сегодня могла только первая новость: правительство ушло в отставку. Вторая звучала уже не так оптимистично: они вернулись.

Правда, не все, да и те – не все на свои места. Но костяк-то сохранился. Премьер провел кадровую спецоперацию по принципу "одни уж есть, а те остались". Новый министр обороны, например, Ицунори Онодэру был им у Абэ и несколько лет назад. Затем его перевели руководителем политсовета правящей партии, откуда и призвали обратно. А на его вахту заступил бывший глава МИД Фумио Кисида, освободивший свою должность для Таро Коно, который до того возглавлял министерство по административным реформам. Иными словами, те же люди, только в профиль. А министры финансов и экономики, генсек кабмина Есихидэ Суга даже его не изменили.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей резиденции. 3 августа 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Это не японское ноу-хау. Просто у всех это называют по-разному. Перестановки, переформатирование, перегруппировка. У Абэ – это как передернуть колоду. Как ни тасуй, а есть карты, с которыми не ошибешься. Они крапленые. Другое дело, что и все их знают. Меченой, кстати, считалась и дама. Экс-министр обороны Томоми Инада. Ее премьер не тронул. Сама ушла из-за скандала с японскими миротворцами, что в Южном Судане вопреки конституции страны таки брались за оружие. 

К этому моменту, правда, популярность либерал-демократов и их лидера уже пала так низко, как еще никогда за все годы его власти. А городские выборы в Токио ЛДП проиграла и вовсе с историческим разгромом – всего 23 мандата из 127. А ведь это, между прочим, второе пришествие Абэ. И газеты прямо напоминают, что первый раз в 2007 году он вынужден был уйти после того, как несколько членов кабинета оказались замешанными в коррупционных сделках. Но сейчас-то и его в "кумовстве" подозревают.

Глава компании Моритомо Гакуэн Ясунори Кагоикэ
© REUTERS / Issei Kato/File Photo
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Хотя большую часть нынешнего правления его рейтинги не опускались ниже 50%, а в некоторые периоды достигали 70%. Абэ уже стал третьим среди послевоенных премьеров по продолжительности пребывания на этом посту. Но хочет-то быть первым. Именно для этого в марте съезд партии разрешил ему оставаться в должности не стандартные два, а три трехлетних срока подряд. Всего-то и требовалось, что победить в парламентской кампании в 2018. И еще совсем недавно это не казалось трудновыполнимым.

Но то ли Абэ расслабился, то ли свита играла короля, играла, да заигралась. Короче говоря, посыпалась власть, как карточный домик. Все, что оставалось премьеру – собрать эти карты и разложить их вновь. Почему бы и не попробовать? Кто-то "под дурака" ходит, а кто-то за дураков держит. Может и поверят в то, что от перемены мест чиновников их КПД изменится. Сколько их у него в колоде, знает, понятно, только сам Абэ. Но, похоже, джокера в ней точно нет. А тот, что был, уже который год как премьер.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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