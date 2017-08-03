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"Съехали с катушек": США ставят под угрозу глобальную безопасность

15:4003.08.2017
(обновлено: 15:42 03.08.2017)
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© Иллюстрация РИА НовостиВооружение СШАВооружение США
© Иллюстрация РИА Новости
Как сообщают СМИ, в конгрессе США готовятся законопроекты, нарушающие тридцатилетней давности договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). То есть, в Вашингтоне готовят "большую дубинку" – причем сразу против всего остального мира.

Буйные американские политики решили идти напролом. История с принятием пакета антироссийских санкций их, конечно, окрылила. Победа над здравым смыслом оказалась легкой. Мало того, теперь некоторые из них недовольны, что Дональд Трамп перед подписанием законопроекта "посмел" его критиковать. Типа он должен быть этаким покорным и бессловесным пай-мальчиком с ручкой в руке и в полной готовности подмахнуть любой документ. Одновременно с принятием пакета санкций появилась информация о плане Госдепа и Пентагона отправить Киеву летальное оружие. То есть, перейти очередную "красную черту", на что так и не решился Барак Обама сотоварищи. Причем, как выяснилось, Трамп был даже не в курсе намерений ключевых ведомств. И вот теперь – новая "инициатива", рискующая поставить рекорд по негативным последствиям.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. 2 августа 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп отступил. Но намекнул, что еще вернется
Как сообщают американские СМИ, в конгрессе полным ходом идет подготовка законопроектов, нарушающих договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Документ, напомню, был подписан еще в 1987 году Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. И в немалой мере способствовал более или менее спокойной ситуации в Европе, где американцы размещали свои ракеты, в том числе знаменитые "першинги". И тем самым автоматически делали Старый Свет мишенью для СССР при большом военном конфликте. Да и вообще это был первый в истории случай договоренности о реальном сокращении имевшихся вооружений. Причем очень масштабном. Кстати, условия договора были-таки выполнены. Уже через несколько лет.

И вот теперь в угоду текущей политической ситуации внутри США и непомерным аппетитам военных и промышленников – а они готовы производить и оснащать свои базы за пределами Америки такими ракетами – ставится под угрозу эксклюзивное достижение двух стран, пусть и тридцатилетней давности. Если это и есть возрождение былого, в том числе экономического, величия США – то выглядит оно угрожающе. Причем для ближайших партнеров этой страны в ЕС. Сообщается, что законопроекты по оборонному бюджету и в сенате, и в палате представителей прямо предусматривают производство ракет средней дальности, запрещенных договором о РСМД. Разумеется – и тут нет ничего нового и оригинального – под соусом того, что это якобы Россия нарушает пакт 1987 года. Белый дом пока определенно не высказался в пользу выхода из соглашения. Но его к этому настойчиво подталкивают. Технология уже отработана: если Трамп откажется принимать очередные меры по "сдерживанию России", значит, Кремль его все-таки купил. Не полностью, конечно, раз президент подписал закон о санкциях, а частично.

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Сенатор: США новыми антироссийскими санкциями сами загнали себя в тупик
Робкие голоса в защиту соглашения, конечно, звучат. Дескать, выход из него неминуемо приведет к новому опасному витку напряженности между Вашингтоном и Москвой и ядерной конфронтации на фоне и без того чудовищных отношений двух стран. Но эти голоса, боюсь, рискуют раствориться в дружном и слаженном хоре сторонников жесткого сценария. Именно они сегодня составляют консолидированное большинство в конгрессе вне зависимости от партийной принадлежности.

Но и этого мало. Американцы подумывают над созданием межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения, что может влететь США "в копеечку", а точнее, в 85 млрд долларов. Цель все та же – обеспечение "наземного стратегического сдерживания". Причем понятно, кого именно. Лакомый кусок для американской "оборонки", чего уж греха таить. Да и геополитический момент подходящий, чтобы оперативно протолкнуть эту идею. Всем сестрам – по серьгам. Военным и промышленности – гигантские контракты, политикам – возможность втянуть Россию в очередную гонку вооружений и тем самым ее истощить. Впрочем, Москва уже доказала, что умеет находить асимметричные ответы, которые не подорвут роковым образом ее экономические возможности. Советский опыт научил. А современные технологии и потенциал уже стоящего на боевом дежурстве вооружения гарантируют безопасность страны.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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