Не дороже Пенса. Грузия на время стала для НАТО "достойным партнером"

Тбилиси не скрывает восторгов. Визит вице-президента США называет вехой, сопоставимой разве что с приездом младшего Буша. В память о том в столице назвали улицу. Этому могли бы посвятить тупик. Дальше-то все равно идти некуда.

В Грузии, наконец, сбываются все мечты. "Лучший мой подарочек – это ты", – могут сказать ее власти каждому американскому "Абрамсу", что сполз с корабля на благодатную грузинскую землю. Считается, что в нее даже палку воткни – плоды появятся. А что говорить, если окопаются такие стволы? "Расцветет буйным цветом малина, разухабится разная тварь". Пусть эта бронетехника – не навсегда, а только попользоваться. Да и пользоваться будет не Грузия, а будут Грузией. Но это же она сегодня чувствует себя Прибалтикой. Причем всей вместе, а не по отдельности.

Литва, Латвия, Эстония приняли в этом году дополнительно лишь по одному батальону альянса, то есть по тысяче штыков. А здесь-то высадились сразу три. Вице-президент США Майк Пенс, правда, все-таки предпочел настоящую Прибалтику. Хоть и ждали его в Тбилиси еще накануне, на торжественной церемонии открытия военных учений, отправился в Таллин на встречу с местными президентами. Тех еще надо успокаивать, а Тбилиси уже все равно нечего терять. Но сегодня и он в Грузии. Чтобы всем показать, чего она стоит. А стоит она, выходит, целого Пенса.

Это, конечно, мало, чтобы стать "любимой женой". Но "достойным партнером" – вполне. Маневры Североатлантического блока с таким позывным проводятся здесь не впервые. Однако сейчас – с особым ролевым разнообразием. Танки, БТР, БМП и даже, как горделиво подчеркивает принимающая сторона, американский военный самолет. И все это счастье – до 12 августа. Значит, Грузия опять будет греметь так, чтобы соседи слышали. Ведь что может быть громче крупнокалиберных залпов? А то в последнее время она несколько выпала из информационного поля.

Как получила "безвиз", так и потерялась. А несколько тысяч ее граждан – в прямом смысле. На просторах ЕС их след и простыл. А иначе там удачи не видать. Работать-то в Европе легально грузинам запрещено. И не то чтобы к стране совсем пропал геополитический интерес. Но как-то она если и звучит, то по мелочам. То Порошенко с биноклем, то Саакашвили без гражданства. Пенс – тоже не бог весть какая у.е. Но этот, во-первых, что коллекционный экземпляр. Фотография с ним – это прямое попадание в грузинскую историю с передачей из поколения в поколение. Во-вторых, все лучше, чем бесплатно. Натовцы же не просто так вошли, а дали за Пенса подержаться.

Официальный Тбилиси не скрывает восторгов. Визит вице-президента Соединенных Штатов называет вехой, сопоставимой разве что с приездом младшего Буша. В память о том в столице назвали улицу. Этому, в принципе, могли бы посвятить тупик. Дальше-то все равно идти некуда. Солдаты альянса уже здесь. И до 12 августа Грузия будет чувствовать себя Прибалтикой. Это когда НАТО есть, а толку нет. Сама Прибалтика больше двадцати лет так живет. А вся радость – в том, что Пенс ей достается раньше.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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