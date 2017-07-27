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Таких не берут в космонавты. Трамп защитил армию от трансгендеров

18:3027.07.2017
(обновлено: 19:02 27.07.2017)
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© REUTERS / Darrin Zammit LupiПрезидент США Дональд Трамп перед военнослужащими США на военно-морской базе Сигонелла. 27 мая 2017Президент США Дональд Трамп перед военнослужащими США на военно-морской базе Сигонелла. 27 мая 2017
© REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Президент США проявил волю. Теперь таким в армию ни ногой, и в космос они не полетят. Незачем войскам лишние треволнения и расходы. Традиционные ценности и забота об Америке.

Таких не берут в космонавты. Трамп защитил армию от трансгендеров
Таких не возьмут в космонавты. Хотя об этой сфере деятельности речь и при Обаме не шла. Но разрешил же он им стремиться к звездам. Пусть и на погонах. Торжественно открыл трансгендерам двери в американскую армию. А Трамп закрыл. Наглухо. Заявил, что ни в строй, ни в ногу они не попадают "ни в каком качестве". "После консультации с генералами и военными экспертами, пожалуйста, имейте в виду, что правительство Соединенных Штатов не разрешит трансгендерам служить", – написал он в Twitter. 

Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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А ведь кое-кто из них уже мог готовить себе "проводины". Предполагалось, что "добро", полученное ими от Обамы с отсрочкой на год, вступит в силу с нынешнего 1 июля. Но не судьба. Они просто попали под раздачу. Должен же был хозяин Белого дома хоть на ком-то отыграться за все свои неудачи. А то, что получается? Антироссийские санкции в конгрессе ужесточают так, словно не он победил, а Хиллари Клинтон. Причем так, что уже вообще не имеет значения – есть он или нет. Тут же сенат оставляет в силе медицинскую программу, будто президентских выборов и вовсе не было. 

Ну, и как на все это реагировать амбициозному и импульсивному Дональду? Как умеет. Хотите "Obamacare"? Ну, и "care" вам, а не трансы с гранатой. В его устах, между прочим, это тоже звучит как забота о здоровье нации. По его словам, "войска должны быть сосредоточены на решительных победах и не могут быть связаны огромными медицинскими расходами и неразберихой, к которым приведет появление этих людей в казарме". Кстати, до того он запретил мальчикам, не уверенным, что оно им надо, и девочкам, полагающим, что им-то как раз это бы пригодилось, по собственным мироощущениям выбирать себе в школе "М" или "Ж". 

Он вообще против того, чтобы Америку вводили в транс. Будь то трансатлантическое партнерство, транспарентность или трансгендерность. "Би" или не "би" для него это – не вопрос. И незачем армии с ее родами войск еще один род, до конца не совсем изученный. А если такой боец так же легко сменит родину? И в самый неподходящий момент. Как говорится, сегодня ты меняешь пол, а завтра выбросишь и ствол. Пойди разбери, что у него на уме, если не ясно, что у него ниже пояса. Трампу бы и к статуе Свободы присмотреться. Тоже ведь на страже американской демократии. Вроде "баба", а вы ее лицо видели? Под балахон же ей никто не заглядывал. 

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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