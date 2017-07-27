Таких не берут в космонавты. Трамп защитил армию от трансгендеров

Ну, и как на все это реагировать амбициозному и импульсивному Дональду? Как умеет. Хотите "Obamacare"? Ну, и "care" вам, а не трансы с гранатой. В его устах, между прочим, это тоже звучит как забота о здоровье нации. По его словам, "войска должны быть сосредоточены на решительных победах и не могут быть связаны огромными медицинскими расходами и неразберихой, к которым приведет появление этих людей в казарме". Кстати, до того он запретил мальчикам, не уверенным, что оно им надо, и девочкам, полагающим, что им-то как раз это бы пригодилось, по собственным мироощущениям выбирать себе в школе "М" или "Ж".
Он вообще против того, чтобы Америку вводили в транс. Будь то трансатлантическое партнерство, транспарентность или трансгендерность. "Би" или не "би" для него это – не вопрос. И незачем армии с ее родами войск еще один род, до конца не совсем изученный. А если такой боец так же легко сменит родину? И в самый неподходящий момент. Как говорится, сегодня ты меняешь пол, а завтра выбросишь и ствол. Пойди разбери, что у него на уме, если не ясно, что у него ниже пояса. Трампу бы и к статуе Свободы присмотреться. Тоже ведь на страже американской демократии. Вроде "баба", а вы ее лицо видели? Под балахон же ей никто не заглядывал.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!