"Шведская семья". Швеция понесла небывалую утрату. Базы данных

Вряд ли это повысит самооценку потомков викингов. Они-то теперь как на ладони. А вместе с ними, не сомневается оппозиция, и национальная безопасность. Гром среди ясного неба прогремел, когда стало известно, что агентство по транспорту в 2015 году передало базы данных о водительских правах шведов, средствах передвижения, в том числе военных, специалистам IBM в Восточной Европе с нарушением конфиденциальности. Как пишут СМИ, в открытый доступ могли попасть сведения о лицах, подозреваемых в преступлениях, информация по программе защиты свидетелей и адреса пилотов ВВС.
А когда в США впервые заговорили о "взломщиках из Кремля", Хультквист тоже решил подсуетиться. Чтобы общество, если вдруг что всплывет, знало, кто виноват. Не помогло. Страна требует перезагрузки системы. И это не только об электронике. И не только о трех причастных к этому скандалу министрах. Хотя в отличие от того же Хультквиста главе МВД Швеции Андерсу Игеману и "начальнику транспортного цеха" Анне Юханссон хватило ума, не дожидаясь вотума недоверия от парламента, уже сегодня заявить об отставке. Но не исключено, что все там будут.
Оппозиция рвет и мечет. Эксперты утверждают, что ситуация вынудит премьера Стефана Левена пойти на досрочные выборы. Сам он уверяет, что узнал об утечке лишь в январе. Получается, что тоже скрывал, вероятно, надеясь ее замять. И только сейчас, когда уже все "на ушах", заявил, что "это – катастрофа". Уточнив, правда, что у него нет сведений о том, нанесла ли она какой-нибудь вред. И ведь, на самом деле, сразу и не скажешь, что для Швеции обидней. То, что данными о ней мог воспользоваться кто угодно. Или то, что даже в открытом виде они так никого и не заинтересовали.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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