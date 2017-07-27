США
27.0727 июля19:03МСК
USD59.41-0.50
EUR69.64-0.04
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Шведская семья". Швеция понесла небывалую утрату. Базы данных

18:1727.07.2017
(обновлено: 18:18 27.07.2017)
0400
© AFP 2017 / Sven NackstrandЗдание Министерства иностранных дел ШвецииЗдание Министерства иностранных дел Швеции
© AFP 2017 / Sven Nackstrand
За "русскими хакерами" не ходи. В Швеции доморощенные чиновники "слили" базу данных почти по всем жителям страны. Увольнение министров уже начались. Оппозиция жаждет большего – отставки кабинета министров и внеочередных выборов.

"Шведская семья". Швеция понесла небывалую утрату. Базы данных
Считается, что классическая "шведская семья" – это, когда он, она и кто-то третий. Если это так, то теперь каждая шведская семья может считать себя таковой. У них сейчас муж с женой друг о друге знают меньше, чем любой, кто имеет доступ к компьютеру. При желании даже случайный пользователь может войти в их жизнь. Ну, или быть с супругами запанибрата – "на IT". Швеция к стыду своему узнала о небывалой в своей истории утечке. Здесь ее, правда, скромно называют "самой масштабной" лишь за последнее десятилетие. Но до него информационные технологии все-таки были не так развиты, поэтому речь может идти о беспрецедентном масштабе, в принципе. 

Вряд ли это повысит самооценку потомков викингов. Они-то теперь как на ладони. А вместе с ними, не сомневается оппозиция, и национальная безопасность. Гром среди ясного неба прогремел, когда стало известно, что агентство по транспорту в 2015 году передало базы данных о водительских правах шведов, средствах передвижения, в том числе  военных, специалистам IBM в Восточной Европе с нарушением конфиденциальности. Как пишут СМИ, в открытый доступ могли попасть сведения о лицах, подозреваемых в преступлениях, информация по программе защиты свидетелей и адреса пилотов ВВС. 

Сотрудники за компьютерами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Я спросил у "облака". Как 200 миллионов американцев ощутили себя Трампом
В общем, "русских хакеров" на них нет. И не надо. Сами прекрасно справились. Хотя какое-то время назад и они в своей Швеции начали их активно бояться. Едва ли не больше, чем пресловутую российскую подлодку, так и не обнаруженную у скандинавских берегов. Причем особо усердствовал в распространении этих виртуальных страхов тот, кто вроде бы должен их пресекать. Теперь понятно – почему. Это сейчас уже всем известно, что министр обороны Швеции Петер Хультквист еще в начале 2016 года был в курсе масштабов IT-провала. То есть, задолго до того, как стало модно валить все на "киберсолдат Путина". Потому и помалкивал в расчете, что пронесет. 

А когда в США впервые заговорили о "взломщиках из Кремля", Хультквист тоже решил подсуетиться. Чтобы общество, если вдруг что всплывет, знало, кто виноват. Не помогло. Страна требует перезагрузки системы. И это не только об электронике. И не только о трех причастных к этому скандалу министрах. Хотя в отличие от того же Хультквиста главе МВД Швеции  Андерсу Игеману и "начальнику транспортного цеха" Анне Юханссон хватило ума, не дожидаясь вотума недоверия от парламента, уже сегодня заявить об отставке. Но не исключено, что все там будут. 

Оппозиция рвет и мечет. Эксперты утверждают, что ситуация вынудит премьера Стефана Левена пойти на досрочные выборы. Сам он уверяет, что узнал об утечке лишь в январе. Получается, что тоже скрывал, вероятно, надеясь ее замять. И только сейчас, когда уже все "на ушах", заявил, что "это – катастрофа". Уточнив, правда, что у него нет сведений о том, нанесла ли она какой-нибудь вред. И ведь, на самом деле, сразу и не скажешь, что для Швеции обидней. То, что данными о ней мог воспользоваться кто угодно. Или то, что даже в открытом виде они так никого и не заинтересовали.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Акценты
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена