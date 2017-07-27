За "русскими хакерами" не ходи. В Швеции доморощенные чиновники "слили" базу данных почти по всем жителям страны. Увольнение министров уже начались. Оппозиция жаждет большего – отставки кабинета министров и внеочередных выборов.

"Шведская семья". Швеция понесла небывалую утрату. Базы данных Your browser does not support HTML5 audio

Считается, что классическая "шведская семья" – это, когда он, она и кто-то третий. Если это так, то теперь каждая шведская семья может считать себя таковой. У них сейчас муж с женой друг о друге знают меньше, чем любой, кто имеет доступ к компьютеру. При желании даже случайный пользователь может войти в их жизнь. Ну, или быть с супругами запанибрата – "на IT". Швеция к стыду своему узнала о небывалой в своей истории утечке. Здесь ее, правда, скромно называют "самой масштабной" лишь за последнее десятилетие. Но до него информационные технологии все-таки были не так развиты, поэтому речь может идти о беспрецедентном масштабе, в принципе.

Вряд ли это повысит самооценку потомков викингов. Они-то теперь как на ладони. А вместе с ними, не сомневается оппозиция, и национальная безопасность. Гром среди ясного неба прогремел, когда стало известно, что агентство по транспорту в 2015 году передало базы данных о водительских правах шведов, средствах передвижения, в том числе военных, специалистам IBM в Восточной Европе с нарушением конфиденциальности. Как пишут СМИ, в открытый доступ могли попасть сведения о лицах, подозреваемых в преступлениях, информация по программе защиты свидетелей и адреса пилотов ВВС.

В общем, "русских хакеров" на них нет. И не надо. Сами прекрасно справились. Хотя какое-то время назад и они в своей Швеции начали их активно бояться. Едва ли не больше, чем пресловутую российскую подлодку, так и не обнаруженную у скандинавских берегов. Причем особо усердствовал в распространении этих виртуальных страхов тот, кто вроде бы должен их пресекать. Теперь понятно – почему. Это сейчас уже всем известно, что министр обороны Швеции Петер Хультквист еще в начале 2016 года был в курсе масштабов IT-провала. То есть, задолго до того, как стало модно валить все на "киберсолдат Путина". Потому и помалкивал в расчете, что пронесет.

А когда в США впервые заговорили о "взломщиках из Кремля", Хультквист тоже решил подсуетиться. Чтобы общество, если вдруг что всплывет, знало, кто виноват. Не помогло. Страна требует перезагрузки системы. И это не только об электронике. И не только о трех причастных к этому скандалу министрах. Хотя в отличие от того же Хультквиста главе МВД Швеции Андерсу Игеману и "начальнику транспортного цеха" Анне Юханссон хватило ума, не дожидаясь вотума недоверия от парламента, уже сегодня заявить об отставке. Но не исключено, что все там будут.

Оппозиция рвет и мечет. Эксперты утверждают, что ситуация вынудит премьера Стефана Левена пойти на досрочные выборы. Сам он уверяет, что узнал об утечке лишь в январе. Получается, что тоже скрывал, вероятно, надеясь ее замять. И только сейчас, когда уже все "на ушах", заявил, что "это – катастрофа". Уточнив, правда, что у него нет сведений о том, нанесла ли она какой-нибудь вред. И ведь, на самом деле, сразу и не скажешь, что для Швеции обидней. То, что данными о ней мог воспользоваться кто угодно. Или то, что даже в открытом виде они так никого и не заинтересовали.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik