Не отмена, а заморозка. Что стоит за решением ФРГ по "Северному потоку-2"

Вокруг российских газовых проектов вновь поднялась информационная волна. На этот раз напрямую она их не касается, но является их неотъемлемой составляющей. Страхов нагнало новое решение ФРГ. Германия отказалась включать в план развития газотранспортной системы пять проектов, связанных с "Северным потоком-2".
Есть и еще один момент в этой истории. По мнению германской стороны, три проекта из пяти плохо проработаны, поэтому в таком виде их утвердить нельзя. Исходя из этого, выходит, что то, что многие СМИ пытаются выставить попыткой уничтожить окончательно и бесповоротно очередной проект "Газпрома" в Европе, на деле оказалось банальным техническим отказом. Немцы как никто другой в Европе умеют считать деньги. Поэтому и решили защитить своих потребителей газа от ненужных расходов. А ведь именно из-за немецкой бережливости "Северный поток-2" могут и построить. Ведь потребность в голубом топливе в стране высокая, а дешевле, чем у "Газпрома" его не найти.
Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik
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