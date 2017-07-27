Не отмена, а заморозка. Что стоит за решением ФРГ по "Северному потоку-2"

Германия отказалась включать в план развития газотранспортной системы пять проектов, связанных с "Северным потоком-2". Многие уже попытались выставить это как попытку окончательно "похоронить" газопровод. Но, может, не так страшен черт, как его малюют?

Вокруг российских газовых проектов вновь поднялась информационная волна. На этот раз напрямую она их не касается, но является их неотъемлемой составляющей. Страхов нагнало новое решение ФРГ. Германия отказалась включать в план развития газотранспортной системы пять проектов, связанных с "Северным потоком-2".

Давайте попробуем разобраться, в чем именно заключается отказ. Как говорится в сообщении Федерального сетевого агентства ФРГ, пять проектов должны быть включены в план развития газовых сетей только после появления разрешения на строительство расширения "Северного потока". То есть, не так страшен черт, как его малюют. Этот план принимается каждой страной на десять лет и каждый год корректируется в рамках Третьего энергетического пакета. Что-то добавляют, что-то замораживают. Сейчас расширение главной магистрали из России пока не согласовано. Будет разрешение на "Северный поток-2" – будет пересмотр или возвращение проектов в реализацию. То есть, если нет разрешительных документов на глобальную магистраль, то и строить что-то пока нецелесообразно. Бежать впереди телеги смысла для компаний нет – одни траты.

Есть и еще один момент в этой истории. По мнению германской стороны, три проекта из пяти плохо проработаны, поэтому в таком виде их утвердить нельзя. Исходя из этого, выходит, что то, что многие СМИ пытаются выставить попыткой уничтожить окончательно и бесповоротно очередной проект "Газпрома" в Европе, на деле оказалось банальным техническим отказом. Немцы как никто другой в Европе умеют считать деньги. Поэтому и решили защитить своих потребителей газа от ненужных расходов. А ведь именно из-за немецкой бережливости "Северный поток-2" могут и построить. Ведь потребность в голубом топливе в стране высокая, а дешевле, чем у "Газпрома" его не найти.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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