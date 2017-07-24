Москва – "петушки". Конгресс США согласовал для России новые санкции

У них это, как политический алкоголизм. Голова болит, руки трясутся и тремор одолевает. Пока не примут. Говорят, что сейчас это будет даже шире, чем при Обаме. Помимо России с Ираном внесли в проект еще и КНДР. Видимо, в их представлении, на троих – это не так обидно.

"И немедленно выпил…". Всего несколько слов. Но у Венедикта Ерофеева в его "Москва – Петушки" в них вся глава. И ничего не надо объяснять. Все понятно. Из предыдущих глав. Про антироссийские санкции США теперь тоже можно сказать, не растекаясь мыслью по древу. Хотя они и пытаются придумывать себе обоснования. Зачем? Кого обманывают? Разве что, Трампа. У них ведь это тоже, как политический алкоголизм. Потому что голова болит, руки трясутся и тремор одолевает. Пока не примут. А стало быть, и в этом контексте "принять", что выпить. Немедленно. Когда сам факт наличия бутылки – это уже повод, чтобы в нее полезть. А затем еще по одной.

И если надо причину, то это – причина. Дальше – варианты. Между первой и второй перерывчик небольшой. Как и между сорок восьмой и пятьдесят шестой. Хочу, чтобы все. Заметьте, не я это предложил. Хотя говорят, что сейчас это будет даже шире, чем при Обаме. Самый радикальный пакет ограничений после "холодной войны". И это у них называется "облегченный вариант". Спасибо палате представителей США. Это она взялась "смягчить" первоначальную версию и помимо России с Ираном внесла в проект еще и КНДР. Видимо, в представлении конгресса, на троих – это не так обидно.

Жаль, Ерофеев не дожил до этого "светлого" дня. Иначе в коллекции "убойных" коктейлей его лирического героя – алкаша Венички – появился бы еще один "шедевр". К "Слезе комсомолки", "Ханаанскому бальзаму", "Духу Женевы" добавилась бы и "Ось зла". По сути, Штаты делают все так, как он учил. "Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться с рецептом". Это значит – все, что горит, в одном флаконе, а за поэзией названия "пойла" скрывается несусветное сочетание ингредиентов.

Северная Корея с "ядерным досье". Иран со "спонсорством терроризма". Россия со своим "вмешательством" не в свои выборы. А еще с Донбассом, Крымом, Сирией, Минском-2, "Северным потоком-2". Хотя большое американское желание противодействовать и ему выглядит в отличие от всего остального хотя бы честно. С коммерческой точки зрения. Намешано, конечно. Но ведь по Ерофееву только так и получается "напиток богов". Для сильных духом и возвышенных натур. А вот ЕС – слабак. Пасует. Как та пятилетняя девочка из анекдота, что не пьет и не курит. А на шутливый вопрос взрослых "почему" с трудом выдавливает: "не могу больше".

А США могут. И снова принимают. И Трамп туда же, чтоб не решили, что "трезвенник или язвенник". Но это он зря. В лучшем случае "сопьется". В худшем – все равно сольют. А ведь в ассортименте Ерофеева есть что-то подобное и про него. Коктейль "Сучий потрох" как "венец творчества". "Это не напиток – это музыка сфер. Что самое прекрасное в мире? – борьба за освобождение человечества. А еще прекраснее вот что, записывайте: пиво, шампунь, резоль от перхоти, средство от потливости ног, дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых". Автор рекомендует все тщательно перемешать и в течение недели настаивать на табаке сигарных сортов.

"Итак, "Сучий потрох" подан. Уже после двух бокалов человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет". Хотя Россия все же руководствуется принципом другого своего литератора. Игоря Губермана. "Мне моя брезгливость дорога, мной руководящая давно. Даже, чтобы плюнуть во врага, я не набираю в рот…". А я даже не произношу. Впрочем, вся эта санкционная история на самом-то деле и есть "Москва – петушки". В смысле, столица и те, кто только думают про себя, что "ястребы".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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