Москва – "петушки". Конгресс США согласовал для России новые санкции

"И немедленно выпил…". Всего несколько слов. Но у Венедикта Ерофеева в его "Москва – Петушки" в них вся глава. И ничего не надо объяснять. Все понятно. Из предыдущих глав. Про антироссийские санкции США теперь тоже можно сказать, не растекаясь мыслью по древу. Хотя они и пытаются придумывать себе обоснования. Зачем? Кого обманывают? Разве что, Трампа. У них ведь это тоже, как политический алкоголизм. Потому что голова болит, руки трясутся и тремор одолевает. Пока не примут. А стало быть, и в этом контексте "принять", что выпить. Немедленно. Когда сам факт наличия бутылки – это уже повод, чтобы в нее полезть. А затем еще по одной.
Жаль, Ерофеев не дожил до этого "светлого" дня. Иначе в коллекции "убойных" коктейлей его лирического героя – алкаша Венички – появился бы еще один "шедевр". К "Слезе комсомолки", "Ханаанскому бальзаму", "Духу Женевы" добавилась бы и "Ось зла". По сути, Штаты делают все так, как он учил. "Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не ошибиться с рецептом". Это значит – все, что горит, в одном флаконе, а за поэзией названия "пойла" скрывается несусветное сочетание ингредиентов.
Северная Корея с "ядерным досье". Иран со "спонсорством терроризма". Россия со своим "вмешательством" не в свои выборы. А еще с Донбассом, Крымом, Сирией, Минском-2, "Северным потоком-2". Хотя большое американское желание противодействовать и ему выглядит в отличие от всего остального хотя бы честно. С коммерческой точки зрения. Намешано, конечно. Но ведь по Ерофееву только так и получается "напиток богов". Для сильных духом и возвышенных натур. А вот ЕС – слабак. Пасует. Как та пятилетняя девочка из анекдота, что не пьет и не курит. А на шутливый вопрос взрослых "почему" с трудом выдавливает: "не могу больше".
"Итак, "Сучий потрох" подан. Уже после двух бокалов человек становится настолько одухотворенным, что можно подойти и целых полчаса с полутора метров плевать ему в харю, и он ничего тебе не скажет". Хотя Россия все же руководствуется принципом другого своего литератора. Игоря Губермана. "Мне моя брезгливость дорога, мной руководящая давно. Даже, чтобы плюнуть во врага, я не набираю в рот…". А я даже не произношу. Впрочем, вся эта санкционная история на самом-то деле и есть "Москва – петушки". В смысле, столица и те, кто только думают про себя, что "ястребы".
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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