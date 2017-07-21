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В Европарламенте хотят осудить страны Балтии за нацизм. Сумеют ли?

17:5621.07.2017
(обновлено: 17:57 21.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Европы в СтрасбургеЗдание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Евросоюзе нашлись политики, которым претит возрождение нацизма, прежде всего, в странах Прибалтики. Вот только вопрос – удастся ли им принять резолюцию по этому поводу. Ведь в Европе фашистские настроения используются в определенных целях.

Страны Балтии наконец-то могут наказать за пропаганду нацизма. Европарламент осенью рассмотрит резолюцию о введении санкций против Литвы, Латвии и Эстонии из-за роста в этих республиках фашистских настроений. Инициатор резолюции – фракция "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера" (GUE/NGL). По словам ее члена Йиржи Машталки, Брюссель сейчас закрывает глаза на рост фашистских настроений в Европе. И это касается не только Прибалтики, но и Украины. Он также отметил, что в случае принятия резолюции прибалтийские страны могут быть лишены денег из европейских фондов.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: санкции Евросоюза против Прибалтики возможны лишь в одном случае
Как известно, в Эстонии уже не первый год проходят слеты ветеранов 20-й дивизии СС. В Латвии ежегодно 16 марта организуется шествие легионеров СС. Киевские власти признали членов УПА (запрещена в РФ) – карателей и пособников фашистов, борцами за независимость.

Левых Европарламента хочется в первую очередь похвалить, а затем спросить: а чего ж так долго ждали? Или только сейчас увидели рост нацизма в Прибалтике, на Украине, да и в остальной Европе? Йиржи Машталка сказал также, что "тем, кто откажется принимать резолюцию, будет необходимо обосновать свою позицию и объяснить, почему они не видят угрозы в нацизме". Получается, что он уже сейчас не слишком верит в принятие этого документа. А ведь, кажется, он правильный, подтверждает то, что было сказано еще на Нюрнбергском процессе…

А, действительно, какие аргументы будут у тех, кто выступит против резолюции? Интересно будет послушать. Впрочем, после недавнего скандала с польскими законотворцами складывается такое впечатление, что рост нацизма/национализма в Европе заботит только Россию и Израиль. А Запад, похоже, хочет использовать национализм в своих политических целях.

Недавно на официальном аккаунте НАТО в Twitter был выложен видеоролик, героизирующий прибалтийских "лесных братьев". Альянс, конечно, использует это в пропагандистских (читай – антироссийских) целях. Тем более, что многих в Восточной Европе до смерти напугали натовские страшилки о предстоящих в сентябре российско-белорусских военных учениях "Запад-2017". Генсек альянса Йенс Столтенберг даже потребовал от Москвы гарантировать максимальную открытость маневров. Хотя в министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что учения носят плановый характер, проводятся не в первый раз, и на них всегда приглашаются международные наблюдатели.

А что касается "лесных братьев". Это не какие-то добрые тролли дубовых рощ и песчаных дюн. Это антисоветские вооруженные формирования, которые действовали на территории Эстонии, Латвии и Литвы в 1940-1950 годах. Во время Великой Отечественной войны многие из них воевали в рядах фашистских карательных батальонов СС. От рук "лесных братьев" погибло более 25 тысяч человек, причем многие из них были коренными жителями. И вот об этих лесных карателях НАТО сняло целую хвалебную сагу. Впрочем, одному нравится арбуз, а другому – свиной хрящик…

Наверно, прав Йиржи Машталка, когда сомневается, что резолюцию примут. В Европарламенте, настроенном достаточно антироссийски, полно тех, кто хочет как можно быстрее забыть Нюрнбергский процесс. А многие из парламентариев вообще знают только "Нюрбургринг". Но Нюрнберг-то еще известен и другим. В 1927 году там состоялся первый съезд Национал-социалистической рабочей партии… 

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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