"Насолить", а потом съесть. Директор ЦРУ разгадал планы России

Глава ЦРУ Майк Помпео обвинил РФ в попытках "насолить" США. Исходя из его слов, выходит, что Москва, буквально, спит и видит, как бы сделать еще какую-нибудь "гадость" Вашингтону. Но ведь и это еще не все…

Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео "прозрел". Оказывается, России хочется "насолить" США. Более того, она "любит" это делать. Буквально, получается, спит и видит, какую бы еще гадость сделать главной демократии мира. Более того, участие Москвы в сирийском урегулировании Помпео напрямую увязал с желанием навредить Соединенным Штатам. А никак не с ее антитеррористическими усилиями. Но не только. "Они (русские – ред.) хотят найти любые места, где они могут усложнить нам (американцам – ред.) жизнь", – цитирует Помпео местная пресса. Что ж, сильно! Креативно даже, правда, в известной степени. Глава ЦРУ призвал свою родину в таких, что уж тут говорить, экстремальных условиях "отпираться". И на всякий случай добавил, что нынешняя администрация относится к Москве куда жестче, чем прежняя.

Разумеется, в рамках генеральной линии директор ЦРУ высказал уверенность во "вмешательстве России" в американские выборы. Причем – и это что-то новенькое – Помпео умудрился обнаружить попытки повлиять на электоральный процесс еще в 70-х годах прошлого века. И он здесь показал себя, конечно, знатным историком. Впрочем, сегодня заправскими историками себя позиционируют все кто угодно, вплоть до журналистов. А вот на вопрос, является ли Россия врагом США, главный разведчик ответил обтекаемо: "Это сложный вопрос". И выразил надежду на развитие российско-американского сотрудничества в борьбе с терроризмом. В общем, в результате получилась некая мешанина, "компот" из различных посылов, обвинений и надежд. Для более четкой картины Помпео стоило бы вспомнить, что Россия раз за разом предлагает любые виды сотрудничества и готова продвинуться так далеко, как захочет Запад. Но он упорно захлопывает перед ней двери, даже и не думая отвечать взаимностью.

Кстати, глава ЦРУ сделал и еще одно любопытное, если не сказать разоблачительное признание. Оказывается, в отличие от Дональда Трампа, он не любит WikiLeaks. По словам Помпео, этот сайт "будет бить по Америке любыми возможными способами". Получается, что правда об американских политических секретах – огромная угроза для этой страны. Но когда правда становится опасностью – это уже диагноз. Примечательно, что Майк Помпео ранее уже заявлял, что Россия и WikiLeaks якобы стремятся подорвать западную демократию. Причем, как показывают публикации этого ресурса, основанную на тотальной слежке за гражданами, "грязной" борьбе с политическими конкурентами и тайных сговорах, направленных на смещение законной власти в суверенных государствах. И именно это – самое главное, суть вопроса, а не методы получения информации, которые Вашингтон упрямо пытается поставить во главу угла, умалчивая о содержательной части.

Нынешние высказывания главы ЦРУ, еще один антироссийский "наброс" в информационное пространство, помимо политической, может иметь и чисто практическую цель. Американские СМИ на днях сообщили, что Дональд Трамп намерен закрыть программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии. Если это так, в чем пока уверенности нет, то в сирийском урегулировании наметится очевидный прогресс. Но зато Центральное разведывательное управление лишится очередного финансового ручейка и части своего "мессианского" имиджа. И кто, как не руководитель организации, должен этого не допустить, рассказывая в тысячный раз пустые байки о России.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.