Как поссорились Джон с Йоханом: антироссийские санкции вредят союзникам

Председатель знаменитой – по большей части из-за выступления там Владимира Путина в 2007 году – Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал Вашингтон повременить с введением новых антироссийских санкций. Да и вообще как-то их переформатировать. Чуть ли до неузнаваемости. Но не из-за их полной бессмысленности, как кто-то мог подумать. Дело в том, что ограничительные меры в отношении Москвы, оказывается, могут в пух и прах рассорить Европу с Америкой. Логика Ишингера такова: американские санкции, ограничивающие возможности российского нефтегазового сектора, выгодны компаниям из США, поскольку направлены на продвижение их интересов. И вредны для энергобезопасности Европы, зависящей от поставок российских ресурсов.
Но глава Мюнхенской конференции отнюдь не ограничился вышеизложенными вполне разумными соображениями, напоминающими элементарную математику в экономическом измерении. Он пошел дальше, призвав европейцев не оглядываться на Вашингтон, а решать свои проблемы исходя из европейских же законов. И усомнился в эффективности одностороннего формата санкций. Мол, совместные американо-европейские меры работают лучше. Хотя и редко приводят к изменениям в национальной безопасности. То есть, эффекта нет, но мы продолжим! Инерция, да еще и деструктивная для всех, достойная удивления.
Но кто отдал собственный суверенитет Вашингтону? Не сами ли европейцы, причем добровольно и с большими надеждами на вечную всестороннюю помощь и поддержку "большого американского брата"? А теперь, когда "старший партнер" устами своего президента заявил о намерении Америки доминировать на энергетическом рынке и продавать Европе дорогой сжиженный газ, она прозрела и решила сэкономить? Но за полное или частичное отсутствие суверенитета всегда приходится платить высокую цену. История, казалось, давно должна была этому научить. Впрочем, при всей своей продвинутости и просвещенности, Европа никак не может усвоить эту простую истину. Так же, как и то, что отдавать суверенитет легко, а возвращать очень трудно. Уж точно его никто не принесет на блюдечке с голубой каемочкой. Особенно нынешний владелец. Благо, в Евросоюзе остаются десятки его военных баз, которые никто не собирается выводить.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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