Идите в бан. Twitter довел Трампа до суда

В США нашелся еще один повод для обвинений в адрес Дональда Трампа. Теперь ему грозит судебное разбирательство за то, что он блокирует "неугодных" читателей его аккаунта в Twitter. Безобразие. Как он смеет.

Личный аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter – вещь уникальная, это отмечали многие политологи и журналисты. Через него Трамп отвечает соперникам и противникам, сообщает о важных документах еще до того, как они попадают в канцелярию Белого дома, отпускает резкие комментарии по поводу актуальных событий. В общем, он обычный активный пользователь, только "твиттит" из Овального кабинета или с "борта номер один". Разумеется, не все подписчики – его ярые сторонники или молчаливые читатели, есть и активные противники, которые используют социальную сеть как возможность прямого контакта с главой государства. Особенно, когда нужно этому главе государства высказать свое "фи". Таких докучливых пользователей, как правило, блокируют, чтобы жить не мешали.

Вот только несколько таких заблокированных посчитали, что есть разница между тем, когда их отвергает обычный пользователь и когда тем же занимается президент США. В первом случае все нормально, а вот во втором – уже нарушение свободы слова. И подали на президента в суд. Иск в суд Нью-Йорка поступил от имени семи пользователей и общественной организации по защите свободы слова Knight First Amendment Institute.

Дональда Трампа обвиняют в нарушении первой поправки к конституции США. Логика такая: Трамп – государственный служащий, и он не вправе ограничивать их свободу слова на общественной площадке, которой они считают социальную сеть. "Twitter Дональда Трампа стал важным источником новостей и информации о правительстве, и, как следствие, важной площадкой для обсуждения этой информации и информации о президенте", – считает директор Knight First Amendment Institute Джамиль Джаффер. Истцы требуют, чтобы суд признал блокировку пользователей антиконституционной, а также обязал Трампа разблокировать доступ к его аккаунту и оплатить гонорары адвокатов.

Проблема только в том, что аккаунт Трампа от остальных отличается так называемым "синим значком" подлинной учетной записи. Он говорит о том, что учетная запись представляет большой интерес для других пользователей, и она, действительно, ведется Трампом. В остальном отличий нет, так что вряд ли американский суд удовлетворит иск. Но хотя бы получится хороший заголовок для антитрамповской кампании в СМИ: "Twitter против президента" или что-нибудь в этом роде.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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