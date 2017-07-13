Гергиев в Париже: "человек Путина" угрожает французской демократии

Валерий Гергиев будет дирижировать французским оркестром на праздничном концерте в Париже? Это проблема. И серьезная проблема, – предупреждает солидное левое французское издание.

4 июля в Пятой республике – большой, даже грандиозный Национальный праздник. День взятия Бастилии. И он может быть сильно омрачен. Виной тому, разумеется, станет Россия. Точнее, ее отдельный, но выдающийся гражданин – дирижер Валерий Гергиев. Во всяком случае, об этом предупреждает бдительная французская пресса. Гергиев приглашен управлять французским оркестром во время традиционного концерта на Марсовом поле в Париже. Казалось бы, и что такого? Российский дирижер востребован во всем мире. И считается одной из живых легенд с колоссальным авторитетом и талантом, признанным не только профессиональным сообществом, но и миллионами любителей музыки в самых разных точках земного шара.

Но не все так просто и безобидно, если, к примеру, следовать логике журнала Le Nouvel Observateur . Кстати, издания вполне респектабельного и уважаемого. С большой историей. Но, видимо, и на старуху, как иногда говорят, бывает проруха. Журнал сокрушается, что Гергиев, оказывается, "глашатай" Кремля. Мало того – друг Владимира Путина. А потому он – не самый лучший выбор для столь важного мероприятия. "Серьезная проблема". Этот праздник ведь, ни много ни мало – символ французской демократии. А тут, дескать, "рупор" коварного Кремля, якобы поставивший свою репутацию и общеизвестность на "службу режима" – и во главе оркестра. В общем, не комильфо как-то.

Странно и парадоксально, но в вину Гергиеву французское издание вменяет пронос олимпийского флага на Олимпиаде в Сочи, концерт-реквием в Цхинвале и выступление в сирийской Пальмире, а также присутствие на парадах Победы на Красной площади. Впрочем, некое куцее и маловразумительное объяснение своих претензий у Le Nouvel Observateur все-таки есть. Оказывается, пролетавшие над главной площадью России вертолеты Ми-28 и стратегические бомбардировщики показали себя эффективными в Сирии. А главное – помогли Башару Асаду "раздавить" оппозицию. Аргумент, прямо сказать, притянутый за уши или за какое-нибудь другое, менее публичное место. В финале всей этой смысловой абракадабры, казалось бы, уважаемое СМИ приходит к главному выводу: в то время, когда президент Макрон обвинил Кремль во вмешательстве в выборы во Франции, назначение Гергиева дирижером оркестра в день национального праздника – крайне сомнительное решение. Если не сказать опасное.

Так и хочется ответить: дамы и господа, расслабьтесь. Гергиев – это прежде всего музыка. И никакой геополитики. Кстати, именно во Франции ему не так давно вручили Орден почетного легиона и Орден искусств и литературы. А еще, если говорить только о Европе, Валерия Гергиева награждали в Нидерландах, Польше, Испании, Финляндии и целом ряде других стран. А еще он – почетный дирижер Роттердамского филармонического оркестра и член Шведской королевской музыкальной академии. И список этот неполон. Так что сомнительная конспирология, даже если она востребована частью людей, усилиями СМИ рискует превратиться в устойчивую психопатологию. И еще вопрос, пойдет ли та на пользу просвещенной, и тем более не очень просвещенной европейской общественности.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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