Ryanair улетел, вернуться не обещал. Украинцы остались без Европы за €20

"Безвиз" есть, денег нет. Дешевых билетов – тоже. И не будет. Собравшийся было обосноваться на Украине крупнейший европейский лоукостер не просто хлопнул дверью аэропорта "Борисполь", а хлопнул ею демонстративно громко.

Затянуть международные компании на Украину – дело сложное. Экономическая ситуация не ахти какая, в стране война, а у граждан денег нет. Зато есть "безвиз". Под это дело украинские власти начали искать лоукостеры. Заявляли о приходе самого дешевого из Европы – Ryanair. Заявляли об этом громко. Пообещали райские условия. Но обещания эти разбились о быт. А точнее, о суровую действительность работы киевского аэропорта "Борисполь". Он не смог удовлетворить все желания и прихоти ирландского перевозчика. Никаких тебе 25 минут на обслуживание самолета, можем управиться за час. Никаких разбирательств в Лондонском арбитраже, хочешь работать на Украине – работай по нашим законам. И никакой фиксированной платы за пассажиров, а тем более скидок. И это несмотря на то, что компания "МАУ" Игоря Коломойского, которая базируется в "Борисполе", имеет и преференции, и скидки. И вряд ли ей нравятся низкие цены, которые везде рекламирует Ryanair.

Аэропорт тоже жалуется, что все уступки лоукостеру обошлись бы в 2 млрд гривен в год. О том, какой в результате сотрудничества был бы доход, никто не говорит. В итоге договариваться ирландцам надоело, встали и ушли из "Борисполя". А заодно отменили вылеты из Львова, обещав пассажирам в сезон отпусков вернуть деньги за билеты.

Кто-то считает Ryanair наглыми, но они не просили чего-то сверх привычного от Украины. В ряде стран компания также встречала сопротивление, а в итоге правительства даже доплачивали перевозчику, чтобы цены были доступными. Поэтому для пассажиров Ryanair – одна из самых дешевых, а по показателям – одна из самых прибыльных в Европе авиакомпаний. Коммерческий директор лоукостера Дэвид О'Брайен заявил: "Мы сожалеем о том, что аэропорт Киева продемонстрировал, что Украина еще не является достаточно зрелым или надежным местом для инвестиций мощного авиафлота Ryanair".

В Киеве, конечно, тут же нашли крайнего – директора аэропорта "Борисполь" Петра Рябикина. Отчитали его, хотят даже уволить. Ибо нехорошо для статистики получается: "безвиз" есть, дешевых билетов нет, как и денег на дорогие перелеты у граждан. Разъяренные пассажиры даже пошутили, что Рябикина нужно пристроить министром по привлечению иностранных инвестиций. Шутки шутками, а больше ничего не остается. Кроме того, что Украина в очередной раз показала, что партнер из нее так себе. То ли договориться между собой в правительстве и аэропорте не смогли, то ли ждали, что европейцы "занесут куда надо". Таковы правила игры с Киевом. Либо плати, либо не играешь. Точнее – не летаешь. Европейцы к такому не привыкли, поэтому и дешевых перелетов у украинцев в ближайшее время не появится.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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