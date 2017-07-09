Эстония встала у руля. ЕС обязывает

Эстонии дали порулить – аж целым ЕС. Ненадолго, но все же. Скучать не придется – встречи, конференции, переговоры. И о России, конечно, не забудут.

Эстония в июле заступила на пост страны-председателя в Совете ЕС. Из-за решения Великобритании выйти из Европейского союза сделать это пришлось на полгода раньше, чем планировалось. Эстония приняла председательство у Мальты и через полгода передаст его Болгарии. "Эстония к председательству готова. Мы готовы руководить союзом из 28 стран, который является родным домом 500 миллионов человек", – заявил премьер-министр страны Юри Ратас. Однако на деле у Эстонии впереди много хлопот, и хлопоты эти весьма непросты и затратны.

Что же это за дело такое – быть коллективным председателем ЕС и с чем, как говорится, его едят? Главная задача – штука абсолютно бюрократическая: нужно вести министерские встречи и переговоры с Европарламентом и Европейской комиссией. Планируется, что за эти полгода в стране пройдут двадцать встреч высокого уровня, одиннадцать неофициальных встреч министров и семь саммитов. Ожидается около 260 встреч экспертов рабочих групп и конференций.

В том числе в Таллине пройдет крупная конференция по внедрению цифровых решений, она состоится 29 сентября. Только на подобные мероприятия в период председательствования планируется потратить 75 млн евро. За всем этим народ Эстонии, конечно, будет наблюдать со стороны, лишь чертыхаясь по поводу пробок в центре столицы, создаваемых дорогими чиновничьими лимузинами.

Эстония обозначила четыре приоритетных области своей деятельности в этот период: открытая и инновационная экономика, безопасность, цифровые технологии и свободное движение данных, открытость и устойчивость. Таллин обещает также заниматься повышением внутренней безопасности ЕС, борьбой с терроризмом и организованной преступностью. Много говорится также о необходимости укрепления внешних границ содружества и поисках решения миграционного кризиса, в связи с чем планируется реформировать единую систему предоставления убежища в ЕС.

Однако, как пишет одно из американских изданий, правительству Эстонии придется решать и достаточно трудные и неприятные вопросы, сглаживая политический раскол в ЕС. В частности, засучив рукава, нужно будет заниматься переговорами по Brexit. Также придется разруливать весьма сложную ситуацию с "Северным потоком-2". Безусловно, много будет говориться и о России. Учитывая, что у Таллина и Москвы весьма непростые отношения, конструктивного диалога между Россией и ЕС в период председательства Эстонии вряд ли стоит ожидать.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония

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