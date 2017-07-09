Пьяные натовцы оторвались в Вильнюсе. От шаблона

Не всем в Прибалтике одинаково нравятся пьяные натовские солдаты, не всем пьяным натовским солдатам одинаково нравятся местные. Но не это страшно. А русская пропаганда.

Всем доподлинно известно, что отношения стран Прибалтики и НАТО хорошеют с каждым днем. О любви друг к другу неустанно повторяют прибалтийские политики и люди в погонах из-за океана. Стороны не стесняются выставлять свои чувства напоказ, что у части местных вызывает подозрение. Когда муж при всех все время рассказывает, как он любит свою жену, то, скорее всего, слова эти обращены к кому угодно, но не к жене. Ибо если в отношении друг к другу все предельно ясно, то рассказывать об этом необходимости нет.

Но на местах не все так гладко. Не всем одинаково нравятся пьяные натовские солдаты, не всем пьяным натовским солдатам одинаково нравятся местные лица местных столиц. С переменным успехом возникают разные стычки. Последний случай произошел в Вильнюсе. Около ресторана за драку были задержаны четверо военных из Нидерландов. Пояснять про состояние их алкогольного опьянения не буду – это константа. Солдаты устроили травму головы одному гражданину (по одной из версий, травма головы у него уже существовала ранее, натовцы лишь хотели достучаться до неисправности). Затем они пообщались в полиции и, несколько протрезвев, отправились в место расположения.

Конечно, любого прибалта, который НАТО любит всей душой, такие случаи расстраивают. Особенно расстраивает, что о них становится известно прессе. Вдвойне расстраивает, что о них становится известно прессе от полиции. Втройне расстраивает, что, скорее всего, это связано с тем, что не всем местным полицейским одинаково нравятся натовские военные, периодически подкидывающие службам работу. А полиция очень не любит, когда ее вынуждают.

Обидно, что трещат шаблоны. Ведь пьяное хамло в погонах – это русский солдат, нас тут так учили. А когда стереотипы рушатся, может не выстоять правильная картина мира. Это опасно. Особенно опасно, что все такие случаи умело использует российская пропаганда. Обязательно расскажет, обязательно подчеркнет, обязательно напомнит о прошлом случае. Поэтому на встречах генералов и политиков, говоря о любви друг к другу, говорят также и о российской пропаганде как об угрозе всем нам. Говорят не о драках, а о том, что российская пропаганда говорит о драках. Создается впечатление, что если пропаганду победить, то драки исчезнут сами собой.

Как видите, такой подход прост и эффективен. Но у него есть существенные изъяны – не все люди еще разучились думать, кое-кто помнит, что такое логика. Да, эти анахронизмы изживаются, но они еще имеют силу. Посему кивать просто на пропаганду, на мой взгляд, неэффективно. Нужны иные трактовки. Нужна умелая контрпропаганда.

Например, надо объяснить обществу, что "тяжело в учении – легко в бою". Что натовские солдаты проводят специальную операцию по укреплению общества. Мы здесь много говорим о том, что гражданское общество прибалтийских стран должно быть готово к российской агрессии. А как оно будет готово, если не умеет получать в лицо и давать в морду? Думаете, русские с нами будут церемониться? Вряд ли будут кидаться в лица белыми перчатками. Даже шапки у них тяжелые, а нужно учиться набивать шишки.

Кто-то возразит – а зачем натовцы на задании пьяные? А в том-то все и дело, что учения приближены к реальным. Русские трезвыми, что ли, нападать будут? То-то и оно. Более того, нужно объяснить, что несчастных солдат заставляют пить горькую, многие из них не выдерживают, но служба – дело серьезное. Приказ есть приказ. Тогда в обществе только усилится уважение к ребятам, приехавшим нас защищать. Что – бьют? За что бьют? За дело. За наше с вами – общее.

Видите – другое дело. Ровно, складненько. Пусть российская пропаганда ломает об эту железную логику свои "гнилые клыки". Наконец, при объяснении таких конфликтов почему-то никто из официальных лиц не воспользовался известной и простой поговоркой, которая еще проще: "бьет – значит любит". А ради натовской любви наше гражданское общество готово на многое.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Прибалтика

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