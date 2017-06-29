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"Сенсация" от военной разведки США: Россия становится сильнее

15:3229.06.2017
(обновлено: 15:33 29.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗенитная ракетная система Антей-2500 и зенитный ракетный комплекс Бук-М2Э на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016Зенитная ракетная система Антей-2500 и зенитный ракетный комплекс Бук-М2Э на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пентагон долго крепился, но не выдержал – "раскрыл карты". Оказывается, РФ на глазах становится сильнее в военном плане. Причем "секретный" доклад появился прямо перед предполагаемой встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

В ближайшие десять лет "возможности России могут возрасти". Об этом говорится в докладе разведывательного управления Пентагона – структуры, казалось бы, очень серьезной. Пикантности добавляет тот факт, что подобного рода документ военными рассекречен впервые за внушительные последние двадцать лет. В нем подчеркивается, что возрастают не только возможности России, но и ее уверенность в себе. Авторы доклада пишут: Москва "намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях". Вот так сенсация! Надо ли быть разведчиками, чтобы констатировать очевидное?! 

Москва не скрывала и не скрывает, что ведет масштабное перевооружение армии, делая ее более мобильной, разрабатывает новейшие системы вооружения, выделяя на это внушительные средства. Во всех мировых рейтингах уже не первый год российские вооруженные силы входят в тройку сильнейших армий мира. Более того, руководство страны и Минобороны РФ постоянно и открыто заявляют: усилия государства в этом направлении не будут ослабевать. А где есть серьезные усилия – есть и существенные результаты. Более того, упорно расширяя границы НАТО на восток, Запад сам подталкивает Москву к укреплению военного потенциала страны, основанного на ядерных силах сдерживания, которым уделяется особое внимание. Впрочем, не забываются все виды и рода войск. При этом, повторим, эта системная работа не ведется секретно.

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Военный эксперт: якобы рассекреченный США доклад по России – подтасовка

Так что манипуляции по поводу растущей военной мощи России выглядят просто нелепо и парадоксально. И, тем не менее, их становится все больше. Вот, например, на этой неделе глава военного комитета НАТО Петр Павел признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере "по всем фронтам". По его словам, Москва разрабатывает новые виды обычных и ядерных вооружений, а российская армия способна эффективно действовать на значительном удалении от собственной территории. При этом в Брюсселе подчеркнули, что не могут подтвердить агрессивные намерения Москвы в отношении альянса. Тогда зачем весь этот сыр-бор? Или в НАТО надеются, что будут безответно наращивать свои силы на "восточном фланге", развивать систему ПРО в разных регионах мира, вводить в эксплуатацию новые корабли и самолеты, а Россия останется лишь безучастным зрителем? 

В общем, доклад разведуправления Пентагона – весьма странный документ. Бог весть, какие секреты в нем раскрыли миру американцы. И непонятно, зачем приплели ко всей этой истории агентство Sputnik и телеканал RT, назвав их средствами российского влияния на западную аудиторию. И обвинив в том, что "российская пропаганда", дескать, стремится запутать и деморализовать аудиторию. А про свою пропаганду, основанную на откровенной лжи и досужих домыслах, они не хотели бы сказать что-нибудь особое? Рациональное объяснение публикации может быть только одно: это еще одна куцая попытка убедить Дональда Трампа в серьезности угрозы России для США. 

Как говорят некоторые американские политологи, президент лишь на словах готов противостоять Москве. И не воспринимает всерьез чудовищную истерику вокруг ее пресловутых якобы агрессивных планов. Но те, кто пытаются убедить Трампа в коварстве и "чудовищных" намерениях Российской Федерации, угрожающих чуть ли не всему человечеству, проявляют чудеса настырности. Этим бы людям возрождать промышленный потенциал Америки. Успеха-то можно добиваться не только через деструктивные политические игры, но и через созидание. Глядишь, и вернула бы себе Америка величие. Помните – "Make America Great Again"?

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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