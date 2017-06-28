"Нефтяной кисель". Сказ о том, как США санкциями ЕС грозил

Новый пакет санкций, который обсуждается в Вашингтоне, направлен не столько против России, сколько против Европы. И европейцы это прекрасно понимают. И американцы понимают. Открытая ссора между "заклятыми друзьями" еще не началась. Но уже вот-вот.

Кто бы мог подумать, оказывается, европейские нефтяники страдают от антироссийских санкций меньше, чем американские. Явно это из той серии: верю, но проверю… И действительно, стоит, говорят эксперты, прежде чем верить утверждению аналитиков, которых цитирует британская газета Financial Times.

Они, например, говорят, что Total, BP, Royal Dutch Shell, Eni и Repsol продолжают сотрудничать с "Новатэком", "Газпромом" и "Роснефтью", а вот американская ExxonMobil была вынуждена заморозить чуть ли не все активы и проекты с российскими компаниями. Действительно, французская Total работает с "Новатэком" в рамках проекта "Ямал СПГ". Итальянская Eni планирует начать вместе с "Роснефтью" бурение в Черном море. В мае стало известно о сотрудничестве испанской компании Repsol с "Газпромнефтью". А Royal Dutch Shell обсуждает новые инвестиции в газовые проекты России, в том числе в проект "Сахалин-2".

Такому раскладу способствуют лазейки в новых правилах ЕС и мягкость регуляторов. К тому же у европейского бизнеса есть возможность применять любимую "дедушкину оговорку" – принцип защиты инвесторов от изменений законодательства. А вот в Штатах, мол, все очень строго. Не учтешь санкции – получишь по полной программе от всех американских регуляторов, которые следят за тем, кто и как их соблюдает. Но! Не все так печально у ExxonMobil, как преподносит Financial Times, уточняют эксперты. Есть "Сахалин-2", где компания выступает оператором проекта. Инвестиции были вложены почти десять лет назад, и они приносят очень приличные дивиденды. И если бы его закрыли, то тогда компания точно многое бы потеряла.

Так что американцы больше прибедняются, чем на самом деле страдают. Но то, что европейцы находятся в более выгодном положении, для них, похоже, невыносимо. Сейчас в Вашингтоне обсуждают новый пакет ограничений против России. Хотя он еще не принят, Европа уже высказалась резко против, потому что этот пакет грозит затронуть интересы европейского бизнеса. Есть мнение, что Штаты хотят ввести новые антироссийские санкции, чтобы продвинуть свои энергоносители на европейский рынок. Может, оно и хочется, да ситуация пока не в пользу Вашингтона.

Чтобы заниматься экспортом нефти, надо нарастить добычу. И вот с этим как раз проблемы. Растет она настолько незначительно, а может и, вообще, вскоре падать начнет, полагают эксперты. Конечно, в этом году экспорт черного золота из США увеличился на 2%. В основном за счет роста добычи сланцевой нефти. Однако разбирающиеся люди о ней не очень лестно отзываются и даже называют "жиденьким киселем". Одну ее на нефтепереработку не отправляют. Были попытки – в Канаду. Но дело закончилось серией взрывов. Позже решили этим "киселем" разбавлять нефть тяжелую, например, венесуэльскую. Короче говоря, делать ставку на сланцевую нефть не приходится.

Что касается газа, то ЕС серьезно рассчитывает на "Северный поток-2". Американцы, которых реально бесит то, что европейцы, действительно, активнее сотрудничают с Россией, несмотря на санкции, целятся новым пакетом ограничений на этот проект. Ведь если он окажется под запретом, то транзит газа через Украину Евросоюз не спасет. Потому как Киев – партнер крайне ненадежный. Под этот шумок Вашингтон, конечно, хочет наладить поставки своего СПГ в Европу. Польша на это уже "купилась", теперь подсчитывает сомнительные политические дивиденды и внушительные потери, так как американский СПГ ощутимо дороже российского газа из трубы. К тому же снабжать весь регион американской "жижей" – это, скорее, из области фантастики. Объемы добычи у США не те. Да и танкеров надо бы побольше, и инфраструктуру нужно развивать, и много чего еще в придачу. Так что европейцы, похоже, продолжат обходиться без американских энергоносителей. Российские как-то поближе и понадежней будут.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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