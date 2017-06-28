США готовят удар по Сирии? Бездоказательный предлог найден

Госдеп вполне откровенен: США не намерены представлять доказательства того, что сирийские власти готовят "очередную" химическую атаку. Они в этом уверены, и весь мир обязан им верить на слово. Ведь никто же не думает, что это очередная ложь США?

США обвиняют Башара Асада в подготовке очередной химической атаки в Сирии. И стращают: это еще не состоявшееся преступление может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Определение "невинных" должно создать дополнительный эмоциональный эффект и продемонстрировать, насколько чудовищны замыслы бездушного и жестокого сирийского "тирана". После первой такой "атаки" в провинции Идлиб, как известно, американцы нанесли удар по сирийскому военному аэродрому. Никаких доказательств причастности Дамаска к использованию химического оружия или соответствующим намерениям как тогда, так и сейчас нет. Что и не удивительно. Официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт также заявила, что американским властям неизвестно, знает ли Москва о планах Дамаска. Тут прослеживается шитая белыми нитками попытка "хитрого хода". Мол, если Кремль знает, но ничего не делает, чтобы предотвратить, значит, он потенциальный соучастник ожидаемой трагедии.

Все это, конечно, не очень хорошие новости. Они опровергают знаменитую фразу древнего философа Гераклита: все течет, все меняется. Кое-что, как показывает Вашингтон, остается неизменным. Вне зависимости от того, республиканцы или демократы у власти. Например, бездоказательные обвинения, которые приводят к вполне конкретным действиям Соединенных Штатов. Эта технология была обстоятельно обкатана на России. В чем ее только ни обвиняли. Во вторжении на Украину. В проведенном якобы под дулами автоматов референдуме в Крыму. В нападении на Грузию в 2008 году. В агрессивных планах по отношению к Восточной Европе. В бомбежках мирного населения в Сирии. В провокационных действиях российских военных на Балтике и в других регионах. Нынче эта модель активно применяется по отношению к Дамаску.

Судя по всему, Вашингтон готовит новый удар по сирийским правительственным силам, которые ответить так, как это смогла бы сделать Россия, просто не в состоянии. И тем самым США демонстрируют решимость перехватить инициативу в Сирии, формировать повестку боевых действий, наказывать и миловать тех, кого сочтут нужным. Во времена Обамы, помнится, миловали и даже помогали тем, кого принято называть радикалами. Теперь, при Дональде Трампе, могут измениться мотивы. Но не факт, что изменится практика. 45-й президент, и это ни для кого не секрет, настроен на доминирование Америки во многих сферах. Например, в энергетике. Но не только. Ближний Восток и, в частности, Сирия – это неплохой, хотя и очень опасный шанс выполнить предвыборные обещания вернуть родине величие. Вряд ли у него получится сконцентрировать страну исключительно на внутренних проблемах и собственной территории, о чем Дональд Трамп заявлял на инаугурации. Вся государственно-политическая машина США заточена на внешнюю экспансию в разных формах. И перестроить ее "одним махом" не под силу даже новому брутальному лидеру.

Характерно, что госдепартамент наотрез отказался приводить доказательства наличия у Башара Асада химического оружия и подготовки "очередной атаки". Дескать, информация слишком секретная, чтобы ее делать достоянием широких слоев мировой общественности. И это ведь тоже хорошо известный прием. Представители Белого дома и Госдепа не первый год на просьбы въедливых журналистов предоставить какие-нибудь подробности, документы и факты по поводу инкриминируемых тому или иному "злодею" действий или планов, неизменно отвечают: "Подробностей не будет, но мы твердо убеждены в том, что дело обстоит именно так". "Мы" здесь, похоже – это обозначение некой касты полулюдей-полубогов, которые обладают тайным и исчерпывающим знанием. И которым можно полностью доверять. Но все уже знают цену таких "секретов" и таких заявлений.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik