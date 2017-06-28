"Заграница нам поможет": Украина ждет от Трампа чего-нибудь летального

Поставок летального оружия Украина добивается от США на протяжении последних трех лет, но безуспешно. Но сейчас в Киеве надеются, что "лед пошел". Откуда такая уверенность?

В Киеве надеются, что в США до начала зимы примут решение о поставках летального оружия на Украину. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что этот вопрос технически готов. По его словам, обе партии в обеих палатах американского парламента согласны. Более того, уже есть и одобренный перечень типа вооружений, которые могут быть предоставлены Украине.

Так что, получается, дело за малым – получить согласие президента США Дональда Трампа. Как отметил сам Парубий, сейчас это "вопрос политического решения". И он очень надеется, что в американской администрации его вскоре примут. Спикер Рады даже сроки назвал – до конца этого года, а точнее этой осени.

Поставок летального оружия Украина добивается от США на протяжении последних трех лет, но безуспешно. Пока же официально военная помощь ограничивалась поставками обмундирования и оборудования. Не самых последних образцов, надо сказать.

Против поставок вооружений на Украину неоднократно выступала Россия. В Кремле заявляли, что это приведет к эскалации конфликта на Донбассе и не будет способствовать реализации Минских соглашений.

Такого же мнения придерживаются и большинство европейских политиков. Так, экс-глава немецкого МИД, а ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о том, что поставки оружия на Украину – очень рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Петр Павел отмечал, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей". Вот и в этот раз альянс пообещал продолжить оказывать поддержку Украине. Но лишь в реформировании ее военных институтов.

Тем временем Андрей Парубий, как великий комбинатор Остап Бендер, продолжает твердить: "Заграница нам поможет! Запад с нами!".

Автор Светлана Калмыкова, радио Sputnik

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