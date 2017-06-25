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Кириллическая буква закона. Сербов накажут за латиницу

10:0025.06.2017
(обновлено: 10:02 25.06.2017)
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© РИА Новости / Виктор ЧерновПерейти в фотобанкПамятник Кириллу и МифодиюПамятник Кириллу и Мифодию
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Сербии грозит еще одна потеря. На этот раз культурного и даже духовного порядка – кириллический алфавит в стране теряет свою популярность, особенно среди молодежи. Властям даже пришлось принять специальный закон по защите родных букв.

До восьмисот евро для частных лиц и от четырех тысяч – для юридических. Таковы планки штрафа за неиспользование кириллицы. Их установило министерство культуры и информации Сербии. Зачем? Чтобы защитить официальный государственный алфавит – кириллический. От чего? От латиницы, которую сербский язык, кстати, также предусматривает. Поправки в законодательство страны уже готовы. В соответствии с ними госорганы, образовательные учреждения и СМИ Сербии обязаны использовать только кириллицу. Или для начала хотя бы не злоупотреблять латиницей.

Бывшая улица Ленина. Рига. Латвия
© РИА Новости / Тихонов
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Комментируя решение Минкультуры Сербии, академик Белградского университета Велько Брборич отметил очевидную вещь: "Забота о родном языке и письме – одна из основных задач государства и общества". И он даже сказал, по каким причинам эта забота должна быть проявлена особым образом: "Необходимо препятствовать дальнейшему притеснению нашей основной системы письменности".

Признаки "притеснения" в Сербии заметили еще три года назад, когда провели специальное исследование. Оно показало, что 47% сербов предпочитают использовать сербский на латинской графике, и только 36% верны кириллице (остальным респондентам было все равно, каким алфавитом пользоваться). Странно, что выбор не в пользу традиции произошел почти через десять лет после того, как кириллица была объявлена единственным официальным сербским алфавитом. Кажется, можно было бы успеть привыкнуть. Но виновницей перемен в "алфавитных симпатиях" оказалась молодежь – та часть сербского населения, которая не столько "привыкала" с 2006 по 2014 годы, сколько просто подрастала. В исследовании подчеркнуто, что латиницу предпочитают молодые люди в возрасте около 20 лет. "Протестные настроения"? Отнюдь. Причина непочтения к кириллице оказалась "без подтекстов": развитие интернета с преобладающим в нем "латинским" контентом, только и всего.

Мужчина пишет левой рукой
© Fotolia / Itakdalee
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Но мало ли этого в действительности? Немало. Вполне достаточно для того, чтобы отвыкнуть читать в оригинале (буквально, то есть в аутентичном начертании) детские сказки, печатавшиеся "испокон веку" на кириллице и также оцифрованные. После них – произведения признанных национальных классиков, не говоря уже про Вуканово Евангелие или жития сербских святых. Именно в таких текстах с их способами письма – фольклорных, духовных, в высокой классике – и заключены культурные коды нации. А когда нации все равно, чем и как фиксировать свой культурный код, она теряет значение самостоятельной единицы, тонет в массе человечества. Что ж, в такой ситуации и штраф имеет некоторый резон. Хотя бы в том смысле, что "хочешь утонуть – топись за свои кровные"…   

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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