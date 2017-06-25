"Звук свободы", раздавайся! Эстония аплодирует беспилотнику США

Восторгаться можно совершенно разными вещами. Например, в Эстонии полюбили летательную технику. То F-16 в гости залетит, то американский беспилотник покажет высокий класс. Эстонцы слышат в таких полетах "звук свободы".

Читая эстонскую прессу, можно получить неопровержимые доказательства того, что в Эстонии живут глубоко эмоциональные люди, способные испытывать бурные эмоции, переходящие в катарсис, от самых простых вещей. Любуясь ими и их созерцая. Прав был теперь уже бывший президент страны Тоомас Хендрик Ильвес, когда вдруг выдал в свет посетившее его озарение о том, что эстонцы и японцы – родственные народы. И в самом деле. Японец положит перед собой веточку дерева и любуется сочетаниями цветов и причудливыми изгибами растения. А эстонцы пошли дальше, явив себя истинными ценителями достижений технического прогресса.

Представители политической элиты Эстонии и журналисты изданий, обслуживающих ее интересы, в последнее время с особым восторгом любуются военной техникой – в основном американского производства. Стихи ей пока не посвящают, но все еще впереди. Чтобы не быть голословным, приведу пример из недавнего прошлого. Вспоминается история о том, как в страну впервые прилетели американские F-16 с авиабазы "Авиано" в Италии. В предчувствии этого великого события командующий ВВС Эстонии Яак Тариен тогда восторженно заявил, что эти самолеты принесут нам "звук свободы".

Военные люди, безусловно, романтичные и с воображением, однако несколько отличным от воображения обычных людей. Уху человека гражданского сложно радоваться мелодии "бреющего" полета и четкому ритму выстрелов по пока еще учебным целям, а тем более сложить эти пугающие акценты в некий "звук свободы". Но кто, собственно говоря, интересуется мнением простого человека? Ему просто указывают на то, чему нужно радоваться, и все. Вот и сейчас всем высочайше было предложено любоваться длившимся несколько часов полетом прилетевшего в Эстонию из Италии американского разведывательного беспилотного самолета RQ-4A Global Hawk.

Полет этот проходил вдоль границы Эстонии и России. Если учитывать то обстоятельство, что этот беспилотник может осуществлять наблюдение за всем происходящим в радиусе до 300 километров, то несложно предположить, что таким образом американцы осуществляли разведывательные действия, заглядывая вглубь российской территории. Надо отметить, что этот полет – далеко не первый и, естественно, не последний. Регулярное осуществление полетов военных беспилотников – часть программы военного сотрудничества стран Прибалтики и США. Сотрудничества, у которого одна цель – создание еще одного очага напряженности на границе России.

Самое удивительное, что подобные действия кого-то радуют, что находятся люди, способные увидеть в этом нечто позитивное. Хотя, пожалуй, удивляться антироссийским настроениям у большей части эстонских политиков и СМИ уже не стоит. Это сформировавшаяся тенденция, которая может быть разрушена только по взмаху дирижерской палочки из-за океана. А пока не будет дано подобной отмашки, над Эстонией продолжат звучать песни, прославляющие "звук свободы", принесенный на крыльях военных самолетов.

Автор Владимир Барсегян, радио Sputnik, Эстония