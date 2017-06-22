Меркель подговаривают высказать Трампу все. Про Россию и американский сенат

Кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц рассказал, что нужно сделать, чтобы Америка не ввела новые санкции против России. В смысле – что нынешнему канцлеру Ангеле Меркель нужно сделать. Но она вряд ли сделает.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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