Меркель подговаривают высказать Трампу все. Про Россию и американский сенат
16:1222.06.2017
(обновлено: 16:14 22.06.2017)
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Кандидат в канцлеры Германии Мартин Шульц рассказал, что нужно сделать, чтобы Америка не ввела новые санкции против России. В смысле – что нынешнему канцлеру Ангеле Меркель нужно сделать. Но она вряд ли сделает.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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