Я спросил у "облака". Как 200 миллионов американцев ощутили себя Трампом

Крупнейшая в мировой киберистории "утечка". Конечно же, в США – это там и оттуда постоянно все "течет". И опять – партийная документация. Только вот "русских хакеров" к этому делу ну совсем никак не пришьешь. Или все-таки можно?..

Ни "русские хакеры", ни Сноуден с Ассанжем не смогли бы навредить гражданам Соединенных Штатов больше. 198 миллионов американцев вдруг оказались в шкуре Дональда Трампа. А кому это понравится? Не в Белом же доме Трампа и не в его постели с Меланьей, а только в его шкуре. Их тоже "слили". И они теперь тоже как на ладони. Имена, даты, телефоны, адреса, взгляды. Правда, как и в случае с Трампом, без паролей. В том смысле, что все эти сведения можно было получить в свободном доступе.

Сейчас, впрочем, говорят, что эту "лавочку" прикрыли. Мол, бдительный сотрудник фирмы, которая как раз и занимается электронной безопасностью, обнаружив рекордную в мировой киберистории "утечку", уже потерял дар речи. Но не настолько, чтобы не сообщить куда следует. Однако с первого по тринадцатое июня база данных 60% избирателей США преспокойненько провисела без всякой защиты в "облаке" Amazon. Заходи кто хочет, бери что хочешь. 25 терабайтов. И, как пелось в одной нашей песне, "я спросил у облака, где моя любимая". А как пелось в другой, "сняли иллюминацию, но не зажгли свечей, с первого по тринадцатое старых ищу друзей".

И совсем не только их. Как пишет издание The Hill, это не просто набор персональных анкет, а "сокровищница политической аналитики и смоделированных предпочтений граждан по 48 категориям". По сути, кладезь предвыборной мудрости, который использовался во время избирательной кампании Дональда Трампа. Речь пока не идет о том, что командой самого Трампа. Специально обученные люди собирали и обрабатывали информацию по заказу Национального комитета Республиканской партии. А это и сейчас далеко не одно и то же.

Тем не менее, враги президента США и за это могут зацепиться. Например, обвинить его в манипулировании электоратом, исходя из его приоритетов. Жаль, русских к этому делу ну совсем никак не пришьешь. Тем более что руководство консалтингового агентства – подрядчика "республиканцев" – сегодня публично расписалось в собственной халатности. Впрочем, почему бы и не допустить, что оно вывалило все это богатство в сеть без пароля, посчитав его излишним именно потому, что "хакеры Путина" его все равно взломают. В таком случае какое-никакое "российское вмешательство" в сознание можно обнаружить и здесь.

А без него ФБР или АНБ, пусть хоть вся Америка на ушах стоит, своим ухом не поведут. Неинтересно. По крайней мере, от них до сих пор никакой реакции. Возможно, потому, что подручных Республиканской партии не ругать, а благодарить надо за столь ценный материал. Не исключено, что тот бдительный сотрудник, что обнаружил "утечку", был не единственным. Только в отличие от тех, кто его опередил по долгу службы, он не сообразил, как ей правильно воспользоваться. Сейчас, наверное, эти данные и ни к чему. Но это же были не последние президентские выборы в США.

В общем, знай американцы нашу песню про "первое и тринадцатое", они бы поняли, что это про них. "Словно двенадцать месяцев эти двенадцать дней. Наверно, что-то изменится в жизни твоей и моей".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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