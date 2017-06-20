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В бой идут "старики". ВМФ США пополнится списанными кораблями

12:1320.06.2017
(обновлено: 12:15 20.06.2017)
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© Фото : U.S. Navy/ Matt BrownУдарная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017Ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсон. 31 марта 2017
© Фото : U.S. Navy/ Matt Brown
Американский флот "старьем" прирастать будет. В Пентагоне откликнулись на призыв президента Дональда Трампа срочно увеличить численность военно-морских сил. Строить новые корабли долго, поэтому решили поскрести по старым "сусекам".

В американских ВМС задумались о реанимации старых ракетных фрегатов класса Oliver Hazard Perry. О планах военных сообщает портал news.usni.org. Последний "Перри" был выведен из состава ВМС США в 2015 году. Ставшие ненужными корабли использовали по-разному. Какие-то служили плавучими мишенями на учениях, причем весьма успешно – один списанный фрегат не могли потопить несколько дней. Другие продавались странам-союзникам США. Например, совсем недавно два ракетных фрегата "с пробегом" отправились патрулировать Тайванский пролив. Тайваню покупка обошлась в 190 млн долларов. Есть "Перри" в составе флотов разных стран от Австралии до Турции. Даже Польша не отказала себе в приобретении американского эскорта.

Авианосец ВМС США Карл Винсон в сопровождении эсминцев морских сил самообороны Японии. 26 апреля 2017
© Фото : U.S. Navy
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Впрочем, больше сделок, наверное, не будет. Американскому флоту старые фрегаты теперь самому нужны. Конечно,  корабли, построенные еще в конце 70-х годов прошлого века, не могут конкурировать с современными на равных, но за неимением новых сойдут и бэушные. Главнокомандующий  США намерен серьезно усилить ВМФ. Вместо нынешних 275 военных кораблей он хочет видеть 355, и при этом еще требует сократить расходы на строительство новых. Вот и решили поскрести по сусекам. Нашли семь или восемь фрегатов, которые могли бы теоретически вернуться к службе, о чем заявил начальник службы военно-морских операций ВМС США, адмирал Джон Ричардсон. Правда, с момента их модернизации прошел не один год, посетовал адмирал, а потому неясно – смогут ли они реально усилить  американский флот. Но даже если они и сгодятся, то до заветной цифры, обозначенной президентом США Дональдом Трампом, все равно не дотянуться. Десяток кораблей погоды не сделают. Кстати, военные планируют "запустить заново" и ракетные эсминцы класса Arleigh Burke. По словам адмирала Ричардсона, это могло бы на 10-15 лет ускорить сроки достижения заветного количества кораблей в строю. Правда, он признает, что одна реанимация "больного" на ноги не поставит.

Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)
© Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
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Говорят, что сегодня на боевом посту находится немногим больше трети кораблей американского военного флота, остальные на ремонте или техническом обслуживании. А тех, что на ходу, в последнее время буквально преследуют несчастья. То самолеты не взлетают с самого дорогого в мире авианосца Gerald R. Ford, то прямо на выходе из верфи ломается суперэсминец-невидимка Zumwalt. А недавно филиппинский контейнеровоз врезался в американский эсминец Fitzgerald в Японском море, смяв его борт, как консервную банку. Причем само судно из Филиппин отделалось, как говорится, легким испугом. А что будет, если американцы на воду спустят корабли "с пробегом"?

В среду всю подноготную про ВМС США на слушаниях в сенате выложит глава Пентагона. Крупные корпорации довольно потирают руки в предвкушении выгодных заказов. Ведь "бешеный пес" Джеймс Мэттис уже так застращал конгрессменов, что они, похоже, готовы подкинуть несколько миллиардов на армаду Трампа.

Автор Ольга Героева, радио Sputnik

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